Desde hace varias semanas, los nombres de Lorena Altamirano y 'El Flaco' Solórzano estaban sonando con mucha fuerza en redes sociales, pues se especulaba que su relación de más de una década y su compromiso para casarse habían llegado a su fin.

¿Lorena Altamirano terminó realmente con 'El Flaco' Solórzano? Esto respondió/ Archivos RCN

Lo anterior, porque la pareja estuvo cada vez más distante en sus apariciones juntos en redes sociales y porque en eventos puntuales tampoco estuvieron juntos, como fue la final de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada.

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¿Lorena Altamirano terminó realmente con 'El Flaco' Solórzano? Esto respondió

En medio de las especulaciones, se sumó un nuevo factor que para muchos era determinante para confirmar que su relación había finalizado: Lorena viajó sola y compartió contenidos de la experiencia, por lo que muchos aseguraron que estaba sanando por su "nueva soltería". Ante los rumores, la actriz no volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

Contrario a lo que muchos estaban imaginando, Lorena reapareció en su perfil social para explicarle a sus seguidores por qué estaba tan ausente y hasta aprovechó para dejar claro si sigue o no con el también actor.

"Amores, buenos días, los saludo por acá desde mi Cali bella. Andaba desconectada estos dos diítas porque imagínense que llegué enferma porque el señor Solórzano tenía gripe, me la pegó y llegué yo enferma aquí a la casita, pero hoy me siento un poquito mejor y decidimos salir a caminar...", expresó Lorena, dando fin a los rumores de separación.

¿Qué ha dicho 'El Flaco' Solórzano sobre su supuesta separación con Lorena Altamirano?

Con la presión de los medios de comunicación encima, ni Lorena ni Fernando habían salido a confirmar o desmentir nada. Sin embargo, hubo una manera más directa para hacerlo sin tener que pronunciar una sola palabra.

El actor compartió un romántico carrete fotográfico con el que demostró que está más enamorado y feliz que nunca con su prometida, con quien viajó a los Cerros de Mavicure para desconectarse.

Contrario a lo que muchos estaban imaginando, Lorena reapareció en su perfil social para explicarle a sus seguidores por qué estaba tan ausente/ Archivo RCN