¿Karina García está embarazada? Yina asegura que sí y ella dice que tiene antojos

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En la jornada de este domingo, 7 de junio, el nombre de la creadora de contenido y modelo antioqueña, Karina García volvió a apoderarse de los titulares en Colombia y de las tendencias digitales, luego de que su excompañera de reality, Yina Calderón, hiciera unas declaraciones que pocos esperaban.

Karina García aumentó rumores de embarazo y las redes sociales se llenan de comentarios/ Archivo RCN

Según la empresaria de fajas, Karina García estaría embarazada de su actual pareja, el cantante Kriss R y con ello estaría esperando a su tercer hijo.

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¿Qué dijo Karina García luego de que Yina Calderón asegurara que estaba en embarazo?

En medio de las especulaciones de su supuesto proceso de gestación, Karina apareció en redes sociales, tras llegar de sus vacaciones con el cantante, y compartió unas historias que aumentaron las sospechas de los fans. Mientras lucía un conjunto cómodo y ancho, aseguró que tenía fuertes antojos por la comida criolla.

"Outfit perfecto para este frío bebés, vamos a ir a buscar comidita casera, claro que sí, me muero por un sancochito, sería increíble encontrar un sancochito a esta hora…", expresó Karina, revelando los antojos que estaba teniendo.

¿Cuándo afirmó Yina Calderón que Karina García estaba embarazada?

En medio de una transmisión en vivo, la también creadora de contenido sembró una duda en los usuarios, asegurando que una de sus excompañeras de reality estaba esperando un bebé. Pero fue hasta la jornada de este domingo que no solo afirmó el proceso de gestación que estaría llevando a cabo su hermana Juliana, sino que también dio el nombre que muchos estaban esperando.

Confirmó que Karina iba a ser mamá nuevamente y que no tenía dudas al respecto. Vale aclarar, que hasta el momento ni la modelo paisa ni el cantante de música urbana se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir estas declaraciones, por lo que será el tiempo quien le dé o no la razón a Calderón.

Karina apareció en redes sociales, tras llegar de sus vacaciones con el cantante, y compartió unas historias que aumentaron las sospechas de los fans/ Archivo RCN