Carla Giraldo muestra orgullosa el gran talento de su hijo Damián ¡Todo un rockstar!

Carla Giraldo continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión y el entretenimiento en el país. Tras un exitoso desempeño en la la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, la carismática presentadora y actriz no solo acaparó las miradas por su estilo irreverente frente a las cámaras del sino por las sorpresas que guardaba para el cierre de la edición, como la cuarta temporada del formato.

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Sin embargo, tras la finalización del reality, la presentadora se ha concentrado en pasar tiempo de calidad con sus hijos, a quienes les destaca todos sus talentos. Así lo mostró en sus recientes historias.

Damián Fonnegra se roba el show: El orgullo de una madre ante el talento musical

El verdadero centro de atención de las últimas horas se trasladó a la cuenta oficial de Instagram de la presentadora. Lejos de las polémicas y el estrés del set, Carla Giraldo derritió las redes al compartir con orgullo una faceta completamente desconocida para muchos de sus fanáticos: el naciente talento musical de su hijo menor, Damián.

A través de sus historias, la actriz publicó una serie de videos de una reciente presentación en vivo donde el pequeño se destacó de manera impecable tocando el bajo eléctrico. Con una soltura asombrosa sobre el escenario y demostrando un oído rítmico excepcional, Damián acaparó la atención tanto del público presente como de la comunidad virtual. Carla no ocultó su emoción y admiración por la disciplina del niño, dejando en claro que, más allá de los reflectores de la pantalla chica, su rol favorito sigue siendo el de apoyar e impulsar los grandes sueños artísticos de sus hijos.

"Bombitas" en directo y el regreso confirmado para 2027

El paso de Carla por la última entrega del formato de convivencia reafirmó su madurez en el rol de presentadora, manejando las tensiones de la casa estudio con su ya conocida autenticidad. Sin embargo, su intervención más comentada en la gran final fue el anuncio oficial de la continuación del exitoso programa. Para felicidad de los televidentes y cibernautas que siguen el minuto a minuto del show, la paisa confirmó la realización de una cuarta temporada de La Casa de los Famosos Colombia, programada para llegar a las pantallas en el año 2027.

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La noticia se convirtió de inmediato en tendencia nacional, asegurando un año de descanso para el formato, pero prometiendo un regreso recargado con nuevas celebridades dispuestas a dar de qué hablar. Mientras el canal ya empieza a barajar las cartas de sus futuros participantes.