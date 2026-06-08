Alejandro Estrada revela que cuál ha sido su mejor beso en la actuación y mencionó a Carla Giraldo

El ganador de La casa de los famosos Colombia: Alejandro Estrada, sigue en su gira de medios hablando sobre su paso por el reality de convivencia y los planes que tiene con el dinero del premio y su vida, ya que está regresando progresivamente a su realidad.

Alejandro Estrada añadió que Yuli Ruiz también le ha dado uno de sus mejores besos/ Archivo RCN

En medio de sus múltiples confesiones y posturas frente a lo que sucedió en el programa, hubo una pregunta que llamó particularmente la atención del público y fue cuando le preguntaron por su mejor beso, a lo que no dudó un segundo en decir que fue con la presentadora del reality, Carla Giraldo.

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Alejandro Estrada revela que su mejor beso ha sido con Carla Giraldo, ¿actuación o romance?

En medio de su entrevista con una conocida emisora del país, Alejandro reveló que la también actriz Carla Giraldo ha sido su mejor beso hasta ahora, pero respondiendo puntualmente que fue en términos profesionales, es decir, en una de las tantas escenas en las que pudieron coincidir y actuar como pareja.

"Recuerdo mucho, recuerdo uno con Carla Giraldo y sí, el mejor beso que recuerdo es con ella..." expresó el actor, quien rápidamente se llevó una sorpresa al escuchar por cuenta de uno de los locutores, que supuestamente ella hablaba mal de él durante el reality de convivencia y hasta le cuestionaron si pudo ser producto de esos besos: "Con razón lo od14ba en el reality, yo veía que siempre hablaba mal de usted".

Fiel a su estilo, el 'Zorro viejo' no se dejó persuadir por el locutor y expresó muy tranquilamente que no tenía la menor idea de que su amiga y colega tuviera comentarios negativos hacia él y que incluso se negaba a creerlo por la amistad tan bonita que han formado. Añadió que se llevaba la tarea para ver qué fue lo que de verdad dijo sobre él.

Alejandro Estrada destacó que Yuli Ruiz también tuvo unos de sus mejores besos

Las confesiones no quedaron ahí y el cucuteño aprovechó la pregunta para hablar no solo de sus besos actorales, sino también de su vida real y destacó que con la creadora de contenido Yuli Ruiz también había tenido uno de los mejores besos de su vida: "Recuerdo más uno de los últimos, Yuli besa muy rico, hay que decirlo".

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos aprovecharon sus respuestas para preguntarle si con Carla había pasado algo más allá de lo profesional e incluso si se atrevería a retomar su romance con Yuli. Aunque no respondió puntualmente sobre ellas, sí dijo que era un enamorado del amor y que no se negaba a la posibilidad de sentirlo y vivirlo.

Carla Giraldo ha sido su mejor beso hasta ahora, pero respondiendo puntualmente que fue en términos profesionales/ Archivos RCN