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Altafulla se sorprendió al ser reconocido en la calle por una pequeña fanática: así fue el momento

Altafulla compartió en sus redes un momento muy llamativo que protagonizó una de sus seguidoras.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Altafulla sigue gozando de una gran popularidad.
Altafulla mostró en redes la reacción de una niña al reconocerlo en la calle. Foto: RCN

Altafulla compartió en sus redes sociales un video que causó gran ternura y generó muchas reacciones entre los internautas. La publicación dejó en evidencia la fama de la que sigue gozando el barranquillero.

¿Cómo reaccionó Altafulla al ser reconocido en la calle por una niña fanática de él?

Mediante la sección de historias de su Instagram personal, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2 compartió la situación que vivió con una niña que fácilmente lo reconoció en la calle.

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Altafulla reveló que, pese a que llevaba puesta la capucha de su buzo negro, la menor de inmediato supo quién era al verle el rostro.

Altafulla es cantante y en 2025 ganó La casa de los famosos Colombia.
La fama de Altafulla no ha parado de crecer desde que ganó La casa de los famosos 2. Foto: RCN

“Yo estoy completamente encapuchado y mira… ¿por qué me reconociste?”, dice Altafulla y de inmediato se dirige a la niña en cuestión.

La menor afirma que le vio la cara y de inmediato supo que era el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos. En ese instante, se tomaron la respectiva foto.

¿Altafulla, ganador de La casa de los famosos 2, será papá?

Altafulla ha sido tendencia en redes sociales tras hacer una publicación en la que revelaría que sería padre. Aún sus seguidores se preguntan si es real que será papá o sería solo una estrategia de marketing para promocionar un nuevo trabajo musical.

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Todo empezó cuando hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde suma 2 millones de seguidores. En ella, aparece abrazado a una mujer, a quien le toca la barriguita. Junto al post escribió: “El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3!!”.

Posteriormente, compartió una nueva publicación y allí reveló que con su pareja estarían esperando un hombre. Figuras de la farándula nacional han reaccionado a la revelación, incluso, La Liendra dijo que le gustaría ser el padrino del pequeño que viene en camino.

Pese a la masiva reacción de famosos colombianos, algunos internautas siguen convencidos de que se trata de una estrategia planeada para estrenar una próxima canción.

Karina García desata opiniones tras foto compartida en medio del anuncio de Altafulla al ser padre
Altafulla tuvo una relación con Karina García en La casa de los famosos, pero meses después terminaron. | Foto: Canal RCN

Altafulla ganó mucho reconocimiento por su triunfo en La casa de los famosos Colombia. El cantante barranquillero superó en la final a Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

Al salir del reality, el barranquillero continúo su relación con Karina García, pero el idilio de amor se acabó y cada uno siguió su camino. En el caso de Karina, ya rehízo su vida amorosa y actualmente es pareja del cantante Kris R.

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Se espera que en los próximos días finalmente Altafulla aclare si su anuncio de que será papá es real o solo parte de una estrategia comercial.

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