Tebi Bernal destapó si se acabó o no su amistad con Alejandro Estrada: "Hay problema"
Tebi Bernal se desahogó con sus seguidores y habló de una vez por todas sobre la relación que tiene actualmente con Alejandro Estrada.
La separación entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa haciendo eco en redes sociales. Como se sabe, el trío no ha estado junto tras la final de La casa de los famosos Colombia y eso tiene a los internautas hablando.
¿Qué sucede con la amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?
Alejandro Estrada ha estado en diferentes espacios, pero en ninguno de ellos se le ha visto con Alexa Torrex y Tebi Bernal. El actor contó que espera hablar en algún momento con quienes más compartió en el reality del Canal RCN, pero la fecha es una incógnita.
Mientras tanto, a Estrada se le ha visto en los escenarios digitales con excompañeros como Johanna Fadul, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, entre otros. Por este motivo, algunos están a su favor y otros apoyan a Alexa Torrex y Tebi Bernal.
Pues bien, Tebi Bernal es de los que menos declaraciones ha dado en redes sociales hasta hace poco, debido a que decidió responder varias preguntas hechas por sus seguidores.
¿Tebi Bernal y Alejandro Estrada son o no amigos después de La casa de los famosos Colombia?
En Instagram, el cuarto finalista de La casa de los famosos Colombia 2026 rompió el silencio. Para esta oportunidad, se sumó a la tradicional caja de preguntas y respuestas en donde los internautas le pueden escribir lo que sea; fue entonces cuando eligió la interrogante en la que lo cuestionaron acerca de si tiene un rencor o problema para seguir siendo amigo de Alejandro Estrada.
Según las declaraciones de Tebi Bernal, no hay diferencia alguna en torno a su vínculo con Alejandro Estrada. El antioqueño manifestó que cada uso está resolviendo sus asuntos personales, entre otros detalles.
"Obviamente no, no tengo rencor o problema. Creo que cada uno también está resolviendo sus cosas, compartiendo con sus amigos, su familia, retomando la vida... Hay que darle un respiro y volver a la realidad. Por mí no hay problema", reveló Tebi Bernal.
Pero lo anterior no es todo, ya que a la vez Tebi dio a conocer que le escribió un mensaje a Alejo Estrada y recibió respuesta, pero luego volvió a hacerlo y no recibió respuesta.
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"Creo que (Alejandro) debe estar bien ocupado, pero desde mí y de todo lo que se vio en el programa, hay una amistad muy firme y creo que el tiempo dirá todo", concluyó.