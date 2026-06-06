Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal destapó si se acabó o no su amistad con Alejandro Estrada: "Hay problema"

Tebi Bernal se desahogó con sus seguidores y habló de una vez por todas sobre la relación que tiene actualmente con Alejandro Estrada.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Tebi Bernal, Alejandro Estrada
Tebi Bernal destapó si se acabó o no su amistad con Alejandro Estrada | Foto del Canal RCN.

La separación entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa haciendo eco en redes sociales. Como se sabe, el trío no ha estado junto tras la final de La casa de los famosos Colombia y eso tiene a los internautas hablando.

Artículos relacionados

¿Qué sucede con la amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alejandro Estrada ha estado en diferentes espacios, pero en ninguno de ellos se le ha visto con Alexa Torrex y Tebi Bernal. El actor contó que espera hablar en algún momento con quienes más compartió en el reality del Canal RCN, pero la fecha es una incógnita.

Mientras tanto, a Estrada se le ha visto en los escenarios digitales con excompañeros como Johanna Fadul, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, entre otros. Por este motivo, algunos están a su favor y otros apoyan a Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Tebi Bernal
La amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal tiene a todos confundidos | Foto del Canal RCN.

Pues bien, Tebi Bernal es de los que menos declaraciones ha dado en redes sociales hasta hace poco, debido a que decidió responder varias preguntas hechas por sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Tebi Bernal y Alejandro Estrada son o no amigos después de La casa de los famosos Colombia?

En Instagram, el cuarto finalista de La casa de los famosos Colombia 2026 rompió el silencio. Para esta oportunidad, se sumó a la tradicional caja de preguntas y respuestas en donde los internautas le pueden escribir lo que sea; fue entonces cuando eligió la interrogante en la que lo cuestionaron acerca de si tiene un rencor o problema para seguir siendo amigo de Alejandro Estrada.

Alejandro Estrada, Tebi Bernal
Alejandro Estrada y Tebi Bernal el día de la final de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Según las declaraciones de Tebi Bernal, no hay diferencia alguna en torno a su vínculo con Alejandro Estrada. El antioqueño manifestó que cada uso está resolviendo sus asuntos personales, entre otros detalles.

"Obviamente no, no tengo rencor o problema. Creo que cada uno también está resolviendo sus cosas, compartiendo con sus amigos, su familia, retomando la vida... Hay que darle un respiro y volver a la realidad. Por mí no hay problema", reveló Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Pero lo anterior no es todo, ya que a la vez Tebi dio a conocer que le escribió un mensaje a Alejo Estrada y recibió respuesta, pero luego volvió a hacerlo y no recibió respuesta.

"Creo que (Alejandro) debe estar bien ocupado, pero desde mí y de todo lo que se vio en el programa, hay una amistad muy firme y creo que el tiempo dirá todo", concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Estrada reveló si quiere tener más hijos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada respondió pregunta sobre su vida personal: “Me encanta la idea”

Alejandro Estrada habló con sus seguidores y resolvió una duda acerca de su futuro personal y sentimental.

Andreina Fiallo y Fredy Guarín tienen dos hijos, Daniel y Danna. Fredy Guarín

Fredy Guarín comentó publicación de Andreina Fiallo y dejó pocas dudas sobre su reconciliación

Fredy Guarín comentó una nueva publicación de Andreina Fiallo y desató distintas reacciones entre los internautas.

Jota Mario Valencia se convirtió en uno de los presentadores más importantes de Colombia. Jota Mario Valencia

Se cumplieron siete años de la muerte de Jota Mario Valencia y así lo recordó su hija María José

María José Valencia compartió en sus redes un emotivo mensaje dedicado al fallecido presentador, Jota Mario Valencia.

Lo más superlike

James Rodríguez fue cuesitonado por su actitud en la ceremonia de despedida de la Selección Colombia. James Rodríguez

Mamá de James Rodríguez rompió el silencio sobre polémica con su hijo: “A palabras necias…”

María del Pilar Rubio compartió un mensaje en redes sociales y se refirió a los cuestionamientos contra su hijo James Rodríguez.

Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón Nicky Jam

Nicky Jam presumió a su pareja con romántica fotografía: ella es Juana Valentina Varón

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano