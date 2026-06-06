La separación entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex continúa haciendo eco en redes sociales. Como se sabe, el trío no ha estado junto tras la final de La casa de los famosos Colombia y eso tiene a los internautas hablando.

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¿Qué sucede con la amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alejandro Estrada ha estado en diferentes espacios, pero en ninguno de ellos se le ha visto con Alexa Torrex y Tebi Bernal. El actor contó que espera hablar en algún momento con quienes más compartió en el reality del Canal RCN, pero la fecha es una incógnita.

Mientras tanto, a Estrada se le ha visto en los escenarios digitales con excompañeros como Johanna Fadul, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro, entre otros. Por este motivo, algunos están a su favor y otros apoyan a Alexa Torrex y Tebi Bernal.

La amistad entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal tiene a todos confundidos | Foto del Canal RCN.

Pues bien, Tebi Bernal es de los que menos declaraciones ha dado en redes sociales hasta hace poco, debido a que decidió responder varias preguntas hechas por sus seguidores.

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¿Tebi Bernal y Alejandro Estrada son o no amigos después de La casa de los famosos Colombia?

En Instagram, el cuarto finalista de La casa de los famosos Colombia 2026 rompió el silencio. Para esta oportunidad, se sumó a la tradicional caja de preguntas y respuestas en donde los internautas le pueden escribir lo que sea; fue entonces cuando eligió la interrogante en la que lo cuestionaron acerca de si tiene un rencor o problema para seguir siendo amigo de Alejandro Estrada.

Alejandro Estrada y Tebi Bernal el día de la final de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Según las declaraciones de Tebi Bernal, no hay diferencia alguna en torno a su vínculo con Alejandro Estrada. El antioqueño manifestó que cada uso está resolviendo sus asuntos personales, entre otros detalles.

"Obviamente no, no tengo rencor o problema. Creo que cada uno también está resolviendo sus cosas, compartiendo con sus amigos, su familia, retomando la vida... Hay que darle un respiro y volver a la realidad. Por mí no hay problema", reveló Tebi Bernal.

Pero lo anterior no es todo, ya que a la vez Tebi dio a conocer que le escribió un mensaje a Alejo Estrada y recibió respuesta, pero luego volvió a hacerlo y no recibió respuesta.