La Liendra presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones

Las vacaciones de un reconocido influenciador colombiano tomaron un rumbo inesperado tras vivir una situación que llamó la atención tanto de él como de sus seguidores. A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un video en el que aseguró no entender qué estaba viendo, desatando todo tipo de reacciones y comentarios entre los internautas.

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¿Quién es el reconocido influenciador colombiano que vivió momento ‘paranormal’ durante sus vacaciones?

Mientras disfruta de unas vacaciones junto a su novia Dani Duke en Curazao, el influenciador colombiano La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir una inesperada experiencia que lo dejó completamente desconcertado.

El inesperado momento que vivió La Liendra en el mar durante sus vacaciones. (Foto Canal RCN).

A través de sus redes sociales, el creador de contenido mostró el momento que vivió durante su estadía en la isla y aseguró que no encontraba una explicación para lo que estaba viendo, desatando todo tipo de reacciones entre los internautas.

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Según se aprecia en el audiovisual publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Liendra se encontraba sentado a las afueras de lo que parece ser su habitación de hotel disfrutando del paisaje nocturno cuando se percató de una extraña luz que se reflejaba varios metros hacia el mar.

¿Cuál fue el suceso ‘paranormal’ que vivió La Liendra durante sus vacacione?

Al notar el extraño destello a lo lejos, el creador de contenido no ocultó su sorpresa y comenzó a grabar lo que estaba viendo. En medio de la oscuridad, el influenciador aseguró que no lograba identificar de dónde provenía la luz, pues, según explicó, no había ninguna fuente visible que la produjera.

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Su desconcierto aumentó cuando el resplandor desapareció por unos segundos y volvió a aparecer sobre el mar, lo que lo llevó a reaccionar con asombro mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo.

La Liendra presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones. (Foto Canal RCN).

“¿Qué es eso que alumbra allá? ¿Qué es eso? No hay nadie alumbrando aquí y no hay nadie alumbrado allá. ¡Desapareció! ¿Qué fue eso? Todo está... solo está alumbrando eso, ¡Volvio! Es en el mar”.

Aunque la escena llamó la atención de sus seguidores quienes calificaron el suceso como algo paranormal, en ningún momento el influenciador aseguró que se tratara de este fenómeno.