La Liendra presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido influenciador presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones: quedó en video

El reconocido influenciador colombiano sorprendió al compartir un extraño momento que vivió durante sus vacaciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra compartió el extraño fenómeno que captó mientras disfrutaba del mar
La Liendra compartió el extraño fenómeno que captó mientras disfrutaba del mar. (Foto Freepik).

Las vacaciones de un reconocido influenciador colombiano tomaron un rumbo inesperado tras vivir una situación que llamó la atención tanto de él como de sus seguidores. A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un video en el que aseguró no entender qué estaba viendo, desatando todo tipo de reacciones y comentarios entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido influenciador colombiano que vivió momento ‘paranormal’ durante sus vacaciones?

Mientras disfruta de unas vacaciones junto a su novia Dani Duke en Curazao, el influenciador colombiano La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir una inesperada experiencia que lo dejó completamente desconcertado.

El inesperado momento que vivió La Liendra en el mar durante sus vacaciones
El inesperado momento que vivió La Liendra en el mar durante sus vacaciones. (Foto Canal RCN).

A través de sus redes sociales, el creador de contenido mostró el momento que vivió durante su estadía en la isla y aseguró que no encontraba una explicación para lo que estaba viendo, desatando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados

Según se aprecia en el audiovisual publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Liendra se encontraba sentado a las afueras de lo que parece ser su habitación de hotel disfrutando del paisaje nocturno cuando se percató de una extraña luz que se reflejaba varios metros hacia el mar.

¿Cuál fue el suceso ‘paranormal’ que vivió La Liendra durante sus vacacione?

Al notar el extraño destello a lo lejos, el creador de contenido no ocultó su sorpresa y comenzó a grabar lo que estaba viendo. En medio de la oscuridad, el influenciador aseguró que no lograba identificar de dónde provenía la luz, pues, según explicó, no había ninguna fuente visible que la produjera.

Artículos relacionados

Su desconcierto aumentó cuando el resplandor desapareció por unos segundos y volvió a aparecer sobre el mar, lo que lo llevó a reaccionar con asombro mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo.

La Liendra presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones
La Liendra presenció extraño suceso en el mar durante sus vacaciones. (Foto Canal RCN).

“¿Qué es eso que alumbra allá? ¿Qué es eso? No hay nadie alumbrando aquí y no hay nadie alumbrado allá. ¡Desapareció! ¿Qué fue eso? Todo está... solo está alumbrando eso, ¡Volvio! Es en el mar”.

Aunque la escena llamó la atención de sus seguidores quienes calificaron el suceso como algo paranormal, en ningún momento el influenciador aseguró que se tratara de este fenómeno.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

salome camargo sobre su salud Talento nacional

Salomé Camargo sorprendió con inesperada revelación sobre su salud

Salomé Camargo se sinceró sobre la afección de salud que ha presentado hace un buen tiempo.

Preocupa la salud de una reconocida cantante: reveló que fue diagnosticada con Parkinson Talento internacional

Icónica cantante rompió el silencio sobre su salud: confirmó que padece Parkinson y cáncer de piel

La artista contó que fue diagnosticada con Parkinson y reveló que también enfrentó un cáncer de piel y una cirugía.

Así fue el millonario regalo que Karol G entregó en pleno concierto Karol G

Karol G hizo millonario regalo en pleno concierto: ¿qué dio y cómo fue el momento?

Karol G sorprendió a sus fanáticos al ofrecerse a hacer tremendo regalo en medio de su concierto en Chicago.

Lo más superlike

Motociclista atrapado en cemento fresco Viral

Motociclista quedó atrapado en cemento fresco durante una obra en Bogotá: video es viral

Motociclista quiso "pasarse de vivo" para evitar el trancón, pero terminó con su moto completamente atrapada en cemento fresco.

shakira con antonio de la rua Shakira

Shakira fue captada con su ex Antonio de la Rúa, ¿renació el amor?

¡Hubo cuatro pines de inmunidad! Emiro fue uno de los grandes ganadores Producciones RCN

¡No fueron dos, fueron cuatro! Estas celebridades se quedaron con el pin de inmunidad en MasterChef

Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. Viral

Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo