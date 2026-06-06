El nombre de Tebi Bernal ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por todo lo que vivió en la competencia.

Otro de los momentos en los que Tebi generó múltiples comentarios por parte de los internautas fue el shippeo que tuvo con Alexa Torrex a pesar de tener pareja sentimental.

Tras varios días de que finalizara el reality, Tebi se pronunció por primera vez en sus redes sociales sobre el reencuentro que tuvo con Alejandra Salguero, quien fue su pareja y aclararon varias situaciones presentadas por parte de ambos.

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¿Cuál fue la reciente declaración pública que hizo Tebi Bernal tras su reencuentro con Alejandra Salguero?

Desde hace varias semanas, el nombre de Alejandra Salguero quien fue la pareja sentimental de Tebi Bernal, generó múltiples opiniones por parte de los internautas al mantenerse alejada del creador de contenido cuando hizo parte de La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Tebi Bernal sobre Alejandra Salguero. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Tebi compartió un video en la tarde de este 6 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores en la que explicó cómo fue su reencuentro con Alejandra Salguero y la conversación que tuvieron al respecto, pues, expresó las siguientes palabras:

“En su mayoría de preguntas, yo les dije que lo primero que iba a hacer era dar cara y responsabilizarme de mis actos. Tuvimos una conversación muy madura, ella es una persona consciente donde dimos nuestros argumentos. No estamos juntos por obvias razones, pero sí quiero pedir que por favor paren el hate hacia ella, jamás me fui infiel y nunca trató mal a mi hija. También, tengo agradecimiento por todo lo que hizo por mí”, expresó Tebi Bernal.

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¿Alejandra Salguero se ha pronunciado tras la reciente aclaración pública que hizo Tebi Bernal?

Tras el reciente video que compartió Tebi Bernal en sus redes sociales, Alejandra Salguero no se ha pronunciado en sus redes sociales, pues, se ha mantenido alejada al respecto.

¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal terminó con Alejandra Salguero? | Foto: Canal RCN

En medio de esta situación, los internautas se mantienen bajo la expectativa de lo que pueda decir Alejandra ante el complicado momento que enfrentó con Tebi Bernal en medio de su ruptura.