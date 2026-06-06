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Se cumplieron siete años de la muerte de Jota Mario Valencia y así lo recordó su hija María José

María José Valencia compartió en sus redes un emotivo mensaje dedicado al fallecido presentador, Jota Mario Valencia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jota Mario Valencia se convirtió en uno de los presentadores más importantes de Colombia.
La hija de Jota Mario Valencia le dedicó un emotivo mensaje al fallecido presentador. Fotos: RCN - Freepik

Se cumplió un año más de la muerte de Jota Mario Valencia, muy recordado en Colombia por liderar por varios años el programa matutino del Canal RCN, ‘Muy buenos días’.

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Jota Mario se convirtió en uno de los presentadores más importantes del país y hoy, siete años después de su muerte, sigue presente en el imaginario de los colombianos.

¿Qué publicación hizo la hija de Jota Mario Valencia tras siete años de la muerte del presentador?

Jota Mario falleció un 6 de junio y su hija lo recordó al cumplirse siete años de su fallecimiento. La mujer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“7 años desde que mi corazón encontró un ritmo diferente. Te amo con todo mi ser, cada día más pá”, escribió María José Valencia en su cuenta de Instagram, donde supera los 100 mil seguidores.

El mensaje lo acompañó con siete fotografías que traen a colación algunos de los momentos que vivió al lado del legendario presentador.

Jota Mario Valencia sigue siendo recordado por su trabajo como presentador.
Jota Mario Valencia lideró por varios años el programa de RCN, 'Muy buenos días'. Foto: Yo, José Gabriel RCN

Las instantáneas dejan ver momentos inéditos protagonizados por Jota Mario y su hija, y que llenaron de mucha nostalgia a los internautas.

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“Como olvidarlo? Un ser humano bello. Siempre en nuestros corazones”, “Jotica, inolvidable! Siempre en nuestro corazón, un abrazo, Majo”, “como olvidar a jota Mario, fue un presentador excelente. Que Dios y Los Ángeles lo tengan en la gloria eterna”, “Que ternura de foto me encanta”, “irremplazable mi jota ! X siempre en el corazón de muchos colombianos”.

María José Valencia es muy activa en la red social de Instagram. Allí comparte momentos de su día a día y otros junto a sus seres queridos.

¿Quién era Jota Mario Valencia y con cuáles presentadoras colombianas trabajó?

Por su parte, Jota Mario Valencia construyó una importante carrera como presentador. Ganó reconocimiento por su talento sobre los sets de grabación y el carisma con el que dirigía los diferentes espacios.

Junto a él trabajaron presentadoras que luego dieron el salto de calidad a nivel nacional a internacional como Claudia Bahamón, Laura Acuña, Jessica Cediel y Milena López.

¿Cuál es la estatura de Claudia Bahamón?
Claudia Bahamón tuvo una estrecha amistad con Jota Mario Valencia. (Foto de Canal RCN)

Claudia Bahamón es hoy la cara visible de MasterChef Celebrity y quien ha presentado el emblemático programa por una década. La huilense también ha sumado reconocimiento por su sentido social y ambiental.

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Jessica Cediel, entre tanto, brilla en Estados Unidos como presentadora y goza de gran reconocimiento en redes sociales, especialmente en Instagram, donde completa casi 10 millones de seguidores.

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