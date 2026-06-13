Juanda Caribe sorprendió a Mariana Zapata al dedicarle románticas canciones en pleno en vivo

El cantante Juanda Caribe derrochó romanticismo en plena transmisión en vivo con la influenciadora Mariana Zapata luego de dedicarle amorosas canciones.

¿Juanda Caribe se le declaró a Mariana Zapata en pleno en vivo?

El barranquillero visitó a la paisa en su apartamento en Medellín luego de haber viajado a esta ciudad para cumplir varios compromisos labores, entre ellos apoyarla con su emprendimiento en una de las ferias de bellezas más importantes del país.

Ambos decidieron realizar una transmisión en vivo en redes sociales, donde se conectaron miles de seguidores, con los que interactuaron por un buen tiempo.

En medio de su live, los famosos evidenciaron la conexión que sigue habiendo entre ellos luego de haber salido de La casa de los famosos Colombia, donde se hicieron grande amigos y cuyo reality ganó el actor Alejandro Estrada.

En medio de la transmisión, el comediante puso música en el televisor y decidió poner la canción "Ojála" de los artistas Juan Duque y Nanpa Básico, que han usado para describir lo que está pasando entre ellos.

"No hay palabras que describan lo que tú eres, cuadré con Dios pa que toda la vida te quedes, que si me va a dar vida es pa pasarla junto a ti, que tus besos sean solo para mí", es parte de la letra de la canción.

Juanda Caribe sorprende a Mariana Zapata dedicándole dicha canción y todas las que haya estrenado el artista Nanpa Básico, conocido por hacer temas románticos.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata tras la dedicatoria de Juanda Caribe?

La influenciadora se mostró asombrada y primero señaló que estaba feliz de comer salchipapa, para luego señalarle a Juanda Caribe que estaba feliz por estar con él.

"Estoy feliz porque estás aquí", le dijo.

Posteriormente hicieron chistes al respecto, enseñando la complicidad que hay entre ambos.

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Por ahora, miles de fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir surgiendo entre ellos y si seguirán como amigos o si su relación podrá avanzar a un posible noviazgo como muchos esperan.

Cabe destacar que, ambos se encuentran solteros, donde Juanda Caribe confesó que ya habló con su expareja Sheila y arreglaron sus diferencias.