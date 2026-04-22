Mariana Zapata reaccionó a las acusaciones de "mala amiga" que le hicieron en el juicio de La casa de los famosos

Mariana Zapata respondió a las acusaciones de "mala amiga" en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata explicó su desacuerdo con Beba en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

El juicio regresó presidido por Karina García y los habitantes no perdieron la oportunidad para hacer sus acusaciones.

Aura Cristina Geithner señaló a Mariana de ser desleal por su comportamiento con Beba y la ruptura de su amistad tras un enfrentamiento en la prueba de presupuesto de la semana pasada.

Según Aura, una amistad verdadera no se rompe por pequeños desacuerdos, y menos en la recta final del programa.

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¿Cómo respondió Mariana Zapata a las acusaciones que le hicieron en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana replicó que los problemas con Beba venían de tiempo atrás y que la discusión en la prueba fue simplemente el detonante.

Aseguró que no buscó excusas para terminar la amistad, como insinuaban los demás, sino que respetó la decisión de Beba de alejarse.

La paisa explicó que ahora está enfocada en el juego y que quizá, cuando estén fuera del reality, puedan retomar su relación.

El conflicto se intensificó cuando Beba escuchó a Mariana en una conversación con Valentino, donde sintió que fue menospreciada y tratada como si no fuera su amiga.

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¿Cómo reaccionó Beba a las declaraciones de Mariana Zapata en el juicio de La casa de los famosos Colombia 3?

Entre lágrimas, Beba confesó que esa acción la afectó profundamente, pues no esperaba ese trato de alguien que consideraba cercana.

Mariana explicó que sus palabras surgieron de la molestia por lo que había visto en la función de cine y por el hecho de que Beba no quisiera compartir la habitación del líder con ella.

Para Zapata, ese gesto fue interpretado como un rechazo que terminó por fracturar la confianza entre ambas.

Valentino Lázaro intervino asegurando que se encuentra en una posición complicada, ya que quedó en medio del enfrentamiento.

Comentó que ha intentado aconsejar a ambas, pero ninguna ha querido ceder en sus posturas. Cada una busca tener la razón y eso ha hecho que la tensión se mantenga dentro de la casa.

El juicio presidido por Karina García se convirtió en un espacio donde las emociones salieron a flote y las acusaciones se hicieron más directas.

Mariana defendió su postura con firmeza, mientras Beba mostró su vulnerabilidad ante lo que consideró una traición. Finalmente, la jueza Karina García encontró culpable a la acusada.