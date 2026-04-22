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Juancho Agudelo aclaró su situación con El Agropecuario tras polémica por supuesto robo; esto dijo

Juancho Agudelo aclaró su situación con El Agropecuario y explicó cómo se resolvió la polémica por el supuesto robo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juancho Agudelo le pidió disculpas.
Juancho Agudelo le pidió disculpas al Agropecuario. (Foto Freepik)

El cantante Juancho Agudelo y Juan David Tejada, conocido como "El Agropecuario", hicieron las paces luego de la polémica sobre un presunto robo de una yegua.

El Agropecuario había sido acusado de robo.
El Agropecuario había sido acusado de robo por Juancho Agudelo. (Foto de Freepik)

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¿Por qué Juancho Agudelo señaló a Juan David Tejada como el responsable de la pérdida de su yegua?

Juancho apareció en redes sociales lamentando la pérdida de uno de sus ejemplares y señalando directamente a Tejada como el responsable, luego de que se hicieran virales unas imágenes del Agropecuario en las que se veía un animal idéntico al que se le perdió.

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¿Cómo reaccionó Juan David Tejada a las acusaciones de Juancho Agudelo?

Tras estas declaraciones, Juan David se pronunció en redes sociales dejando claro que Agudelo estaba mintiendo y que él y otros influenciadores que afectaban su imagen serían incluidos en acciones legales.

Sin embargo, el mismo Juancho Agudelo subió un video en sus cuentas oficiales en el que se le ve junto al Agropecuario pidiéndole disculpas por haberlo acusado sin fundamento, asegurando que todo fue un malentendido.

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El cantante expresó que los hombres aceptan sus errores y dan la cara, mientras que Juan David replicó diciendo que aceptaba las disculpas y que no emprendería medidas legales, valorando el gesto de reconocer la equivocación.

Esta escena generó alivio en algunos seguidores y molestia en otros, quienes criticaron el momento como un suceso planeado para generar visibilidad y polémica en la opinión pública.

“Los hombres aceptamos disculpas eso va para toda la gente que anda hablando y opinando y metiéndose en cosas sin saber…PDTA ANTES DE OPINAR MIREN BIEN TODO LO QUE DICEN. Dios los bendiga”, comentó Juan David Tejada en la publicación.

Lo cierto es que la reconciliación logró frenar un conflicto que amenazaba con convertirse en un escándalo mayor.

La decisión de Tejada de no continuar con acciones legales también contribuyó a cerrar el capítulo, dejando claro que la intención era pasar la página y evitar más controversias.

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