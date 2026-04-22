Juancho Arango reveló nuevos detalles de su conflicto con Alejandro Estrada; ¿le cae mal?

Juancho Arango habló y reveló detalles de su enfrentamiento con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Juancho Arango quedó eliminado el pasado 19 de abril de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Juancho Arango y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

El reciente eliminado de la competencia dijo que tuvo un conflicto fuerte con el cucuteño por imitar a su hijo de manera que él consideró abusiva e irrespetuosa.

Juancho expresó que se salió de sus casillas en ese momento y que le tocó frenar a Alejandro de inmediato, situación que generó una rivalidad entre los dos.

Arango aseguró que Alejandro tiene la costumbre de lanzar pullas entre dientes y provocar sin necesidad de usar malas palabras.

Incluso, relató que Estrada intentó darle la mano y pedirle disculpas, pero no lo aceptó porque, según él, esa era una estrategia para confundir a los demás participantes.

Juancho dejó nominado a Alejandro en la semana del complot abierto, donde los habitantes pueden planear y cantar sus jugadas sin temor a un castigo por parte del Jefe.

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¿Quién presidirá el juicio de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, los famosos tendrán un nuevo juicio presidido por la exparticipante Karina García, en el que podrán hacer acusaciones de manera directa y exponer sus argumentos frente a sus compañeros.

La tensión entre los dos participantes se convirtió en uno de los momentos más recordados de su paso por la telenovela de la vida real.

La nominación de Alejandro por parte de Juancho fue vista como una jugada estratégica, pero también como una consecuencia directa del enfrentamiento.

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Juancho, tras su salida, dejó claro que su experiencia estuvo marcada por momentos de tensión, pero también por aprendizajes.

Reconoció que la convivencia en un espacio tan exigente no es sencilla y que las emociones pueden jugar un papel determinante en las decisiones.

Además, los concursantes vivirán una gala de nominación diferente, ya que se están celebrando los cumpleaños del Jefe. Este detalle promete una velada inigualable, cargada de sorpresas y giros inesperados que podrían cambiar el rumbo de la competencia.