La Blanquita causó furor al darse un beso con misterioso hombre; ¿cómo reaccionó Deiby Ruiz?

La Blanquita causó furor al besarse con un hombre tras su ruptura con Deiby Ruiz.

La Blanquita causó furor en redes sociales. (Foto de Freepik)

¿Por qué se besaron La Blanquita y su compañero Naim?

La influenciadora sorprendió por su cercanía con Naim, uno de sus compañeros. La caleña se encuentra participando en un programa por fuera del país junto a sus compatriotas Aida Victoria Merlano y La Jesuu.

En medio de una actividad, La Blanquita se dejó llevar y el momento causó comentarios divididos entre los internautas porque la creadora de contenido estuvo bajo el escrutinio público por su ruptura con Deiby Ruiz, con quien tuvo varios rifirrafes en los que se hicieron graves señalamientos económicos en torno a la manutención de su hijo y una casa que Deiby puso a nombre de su mamá.

Muchos la han criticado por hacer esta clase de contenido, mientras otros dicen que ella está en la libertad de hacer lo que quiera.

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¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz al beso de La Blanquita con otro hombre?

Por su parte, Deiby no se ha pronunciado sobre la situación, pero los seguidores siguen expectantes porque unos días atrás él estaba pidiendo apoyo para La Blanquita. Los internautas esperan la reacción y si seguirá respaldándola después de estas imágenes.

La Blanquita también ha estado inmersa en la polémica por una discusión con Aida Victoria Merlano, quien aseguró que la caleña se mete en sus secciones para quitarle protagonismo.

Lejos de apoyarse por ser de la misma región, han tenido bastantes diferencias que se han hecho públicas. Para algunos, se trató de un momento espontáneo dentro del programa, sin mayor trascendencia.

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Sin embargo, otros lo interpretaron como una señal de que la influenciadora está dejando atrás definitivamente su relación con Deiby Ruiz.

Además, la influenciadora se ha mostrado bastante afectada porque es la primera vez que está tanto tiempo lejos de su hijo.

La distancia le ha significado un reto emocional que se suma a la presión de estar bajo la mirada constante del público y de sus compañeros en el programa.