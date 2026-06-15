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Juanda Caribe y Mariana Zapata fueron captados en reconocida discoteca de Medellín: así fueron vistos

Juanda Caribe y Mariana Zapata nuevamente acapararon la atención al mostrarse juntos en un exclusivo lugar.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Así fueron captados Mariana y Juanda en exclusivo lugar. Foto | Canal RCN.

En medio del interés que continúa causando la evidente cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, una vez más los exparticipantes captaron la atención al ser registrados la noche del pasado sábado en una reconocida discoteca de Medellín.

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¿Juanda Caribe y Mariana Zapata fueron captados juntos en una discoteca? Este es el video que circula en redes

En las últimas horas, empezó a circular en redes sociales un video en el que nuevamente Juanda y Mariana dejaron en evidencia que entre ambos se está tejiendo un gran vínculo, pues en los últimos días se han mostrado compartiendo juntos teniendo en cuenta que el barranquillero decidió visitar su ciudad tal y como se lo había prometido.

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En el audiovisual que rápidamente se hizo viral en plataformas, se puede apreciar con lujo de detalle a los dos exparticipantes de la tercera temporada del reality de convivencia disfrutando de una noche de fiesta en un exclusivo lugar.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe y Mariana Zapata fueron captados en discoteca. Foto | Canal RCN.

Allí, la empresaria y el humorista, fueron captados bailando y gozando mientras sonaba un vallenato de fondo, canción que Juanda también interpretó con muchas emoción.

¿Juanda Caribe y Mariana Zapata confirmaron su noviazgo? Esto se sabe

Y a propósito de los rumores que circulan que aseguran que los exhabitantes de la casa más famosa del país, cabe señalar que, lo que precisamente ha alimentado estas especulaciones son los momentos que juntos han protagonizado a lo largo de este fin de semana, especialmente porque para muchos es bastante evidente cómo la química ha venido creciendo entre los dos.

Y es que, definitivamente, seguidores de la paisa y el costeño aseguran que este último ha sumado puntos en su plan de conquistar a la joven, pues tal y como lo mencionó hace un par de días, llegó a Medellín con el fin de acompañar y apoyarla durante una importante feria de belleza, espacio en el que ella contó con un stand de su marca y en donde por su puesto estuvo Juanda.

Como era de esperarse, su vista por la ciudad no solo dejó múltiples clips en donde se le ve junto a Mariana, también la ilusión para muchos de que pronto se den una oportunidad para formalizar una relación.

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