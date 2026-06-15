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Sale a la luz el último video de Lucas Vignale antes del accidente: genera conmoción

"Dios": se conoció la última publicación que dejó el famoso productor argentino antes de su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Lucas Vignale: última publicación
Esta fue la última publicación de Lucas Vignale. (Fotos Freepik)

Un accidente entre dos helicópteros ocurrido el pasado 14 de junio en Río de Janeiro dejó seis personas fallecidas. Entre las víctimas se encontraban los argentinos Lucas Vignale y el youtuber Gaspi.

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¿Qué se sabe del accidente de Lucas Vignale y el influencer Gaspi?

El productor y el influenciador argentino se encontraban en Brasil y habían compartido contenido en sus redes sociales durante los últimos días disfrutando de este país latinoamericano.

La fuerte colisión provocó que partes de ambas aeronaves se desprendieran y cayeran sobre sitios residenciales y establecimientos comerciales. Además, una de las naves se precipitó sobre un parqueadero, donde se desató un incendio de gran magnitud.

Las autoridades locales adelantan investigaciones para determinar qué provocó la colisión. Hasta el momento no se ha confirmado si el accidente fue causado por una falla mecánica, un error humano o algún otro factor.

Muere Gaspi
Detalle en un video de Gaspi tiene conmocionados a sus seguidores. (Foto: AFP)

¿Cuál fue la última publicación de Lucas Vignale antes su accidente aéreo?

Horas antes de fallecer en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, el productor audiovisual argentino Lucas Vignale compartió un video desde el Cristo Redentor acompañado por una sola palabra: "Dios".

En el audiovisual el productor argentino aparece rodeado por una densa neblina mientras observa el paisaje en silencio y cierra los ojos durante algunos segundos. La serenidad de la escena y el mensaje que acompañó la publicación han generado una ola de reacciones en redes sociales.

Como era de esperarse muchos han tomado esta publicación como una clara premonición por parte del productor al estar en un lugar sagrado para los creyentes católicos y cristianos. No obstante, otros más escépticos lo han visto como una simple coincidencia.

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¿Quién era Lucas Vignale, el argentino que murió junto a Gaspi en el accidente aéreo?

Lucas Vignale tenía 28 años y era un cineasta y productor audiovisual oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, graduado de la Universidad del Cine (FUC).

A lo largo de su carrera, Vignale desarrolló proyectos independientes y trabajó junto a reconocidos artistas de la escena urbana argentina, entre ellos Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole.

Su trabajo más reciente fue un cortometraje de 14 minutos para el EP Ilusión Supersport de Wos, una producción audiovisual en la que colaboró junto a otros realizadores, fotógrafos y montajistas.

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