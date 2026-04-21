Valentino Lázaro y Beba revelan cómo enfrentar las provocaciones de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Valentino Lázaro y Beba tienen su estrategia clara en contra del juego de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro confesó que no se piensa aguantar las pullas de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre las estrategias de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino le reveló a sus compañeros que ya descifró el método de desestabilización utilizado por Alejandro y que no piensa caer de nuevo en su juego.

Según el bumangués, la mejor defensa contra los ataques del cucuteño es seguirle la corriente para evitar caer en sus provocaciones o responder a sus pullas.

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¿Qué dijo Beba sobre las estrategias de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Beba, por su parte, aseguró que la mejor manera de desactivar el juego de Alejandro es ignorarlo y tratarlo solo cuando sea estrictamente necesario.

Ambos coincidieron en que los habitantes de la casa ya descubrieron su manera de actuar y que ahora le será más difícil provocar a los demás.

Para ellos, Estrada deberá replantear su estrategia si quiere seguir influyendo en el rumbo del reality.

Beba complementó que la indiferencia es la mejor arma, pues al no darle importancia a sus comentarios, se evita que el conflicto escale. Ambos consideran que la unión de los participantes ha sido clave para que Estrada pierda fuerza.

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Beba llegó a la final de la prueba de líder, aunque perdió frente a Campanita. El ganador no solo obtuvo la habitación del poder, sino también varios beneficios que pueden cambiar el rumbo de la convivencia.

Hoy, los participantes celebran haber alcanzado 100 días dentro de la casa más famosa del país, un logro que refleja resistencia y adaptación al aislamiento.

En este contexto, Beba tiene un lugar especial, pues regresó gracias al poder de la resurrección, lo que le permitió retomar su camino en el juego con información del exterior.

Además, se acerca la prueba de presupuesto, un reto que cada vez se vuelve más difícil al ser menos concursantes, aunque también implica menos bocas que alimentar.

La administración de los recursos será clave para mantener la convivencia en equilibrio y evitar tensiones adicionales.