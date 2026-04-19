La casa de los famosos Colombia 3 atraviesa una etapa clave y una decisión del Jefe promete desatar tristeza y tensión dentro de la competencia.

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¿Cuál es la decisión que tomará el Jefe y que entristecerá a más de uno en La casa de los famosos Colombia?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de adelantarles a los televidentes en medio de la gala en vivo del 19 de abril los cambios y dinámicas que se vienen en la semana del 20 al 26 de abril en la competencia.

Los presentadores revelaron que el Jefe tenía planeado remover todo en esta semana en la que el top 9 ya está definido.

Por primera vez en la competencia, los famosos tienen vía libre para hacer complot, es decir, ponerse de acuerdo sobre nominaciones, estrategias y alianzas, por lo que podrán decidir abiertamente a quién enviar a placa y a quién sacar de ella.

Sin embargo, esta libertad llega acompañada de un giro inesperado, y de una decisión que de seguro removerá sentimientos y provocará lágrimas a más de un participante, ya que se cerrará una de las habitaciones de la casa estudio.

Se cerrará una habitación durante la semana.

Un cuarto se cerrará en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál habitación cerrará el Jefe de La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe anunció que una de las habitaciones de la casa será cerrada temporalmente, lo que impactará directamente la convivencia y la comodidad de los concursantes.

Actualmente, los espacios están divididos entre “Calma” y “Tormenta”, dos ambientes en los que se han dividido los grupos que hay en la competencia.

Aunque aún no se ha confirmado cuál de las dos habitaciones será clausurada, la noticia ya genera incertidumbre entre los televidentes, quienes ya empiezan a imaginar lo que podría pasar al tener a todos los famosos en una misma habitación.

Asimismo, esta decisión podría afectar alianzas, estrategias y hasta el estado emocional de varios de ellos en una semana clave en la que el complot está permitido.

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¿Cómo votar por tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia 3?

El top 8 está cada vez más cerca en La casa de los famosos Colombia 3 y tú tienes el poder de decidir qué participantes lo integrarán.

Vota por tu participante favorito de La casa de los famosos Colombia es muy fácil y rápido, a continuación, te dejamos el paso a paso: