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Yeferson Cossio genera preocupación al aparecer con sus ojos rojos: así luce

La más reciente publicación de Yeferson Cossio encendió las alarmas entre sus seguidores por su apariencia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeferson Cossio sorprendió al aparecer con sus ojos rojos
Yeferson Cossio no dio detalles de lo que le sucedió en los ojos. (Foto Canal RCN)

El influenciador paisa Yeferson Cossio tiene a sus seguidores preocupados y llenos de preguntas luego de compartir una curiosa foto suya en redes sociales.

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¿Qué le pasó a Yeferson Cossio en los ojos?

Una nueva publicación de Yeferson Cossio volvió a ponerlo en el centro de la conversación digital, esta vez por un detalle físico que no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

En las imagen compartida recientemente, el creador de contenido apareció con uno de sus ojos enrojecido.

En la foto tipo selfi se le ve la mitad del rostro al creador de contenido paisa, quien solo dejó una palabra y un emoji junto a la curiosa foto "Sharingan".

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Yeferson Cossio preocupa con foto de sus ojos. (Foto Canal RCN)

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¿Qué significa Sharingan, la palabras que dejó Yeferson Cossio junto a la foto de su ojo rojo?

La palabras que colocó Yeferson Cossio al parecer hacer alusión a un personaje de una serie de anime, Naruto, en donde hay un personaje llamado “Sharingan”, el cual se caracterizada por su intenso color rojo en los ojos.

Como era de esperarse los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios manifestaron preocupación por su estado, preguntándose si se trataba de un tema de salud o cansancio, otros se lo tomaron con humor por el personaje de anime con el que se comparó el influenciador.


Hasta el momento Yeferson Cossio no se ha pronunciado para explicar el motivo del color de sus ojos si es por un tema de salud, alguna lesión o simplemente alguna caracterización para un disfraz o contenido para redes sociales.

¿Por qué se puede ocasionar enrojecimiento en los ojos?

La reciente imagen de Yeferson Cossio y el aspecto de sus ojos provocó también preguntas entre los internautas, quienes se preguntan por qué se podría ocasionar este tipo de lesiones o cambios visibles.

En muchos casos, el enrojecimiento ocular está relacionado con factores comunes como el cansancio, la exposición prolongada a pantallas o la presencia de agentes irritantes en el ambiente.

De acuerdo con la American Academy of Ophthalmology, “los ojos rojos suelen aparecer cuando los vasos sanguíneos de la superficie ocular se dilatan”, lo que puede estar asociado a sequedad, alergias o infecciones leves.

Aunque generalmente no representa gravedad, los especialistas recomiendan consultar si el enrojecimiento es persistente o viene acompañado de dolor u otros síntomas.

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