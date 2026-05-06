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Tebi Bernal compartió fotografías de su regreso a Medellín con un nuevo cambio de look: ¿nueva etapa?

Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia regresó a Medellín compartiendo detalles en sus redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal compartió fotografías de su regreso a Medellín con un nuevo cambio de look: ¿nueva etapa?
¿Cómo fue el regreso de Tebi Bernal a Medellín? | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, el nombre de Tebi Bernal generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que demostró en las distintas plataformas digitales al ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Tebi generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas, en especial, al demostrar que a pesar de algunos difíciles momentos que enfrentó, no desaprovechó la oportunidad en demostrar su personalidad.

Así también, Tebi ha generado múltiples opiniones por parte de sus seguidores, en especial, por compartir todos los detalles sobre el especial recibimiento que tuvo en la ciudad de Medellín en el que varios de sus seguidores y allegados lo recibieron.

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¿Cómo luce Tebi Bernal tras su reciente llegada a Medellín?

Es clave mencionar que Tebi Bernal ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los detalles que ha tenido en su vida cotidiana desde que fue uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026.

Tebi Bernal compartió fotografías de su regreso a Medellín con un nuevo cambio de look: ¿nueva etapa?
Así fue el paso de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Luego de que Alejandro Estrada se convirtiera en el ganador del reality, varios internautas se han mantenido bajo la expectativa de cómo ha sido el regreso de los finalistas a sus respectivos hogares.

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En medio de esta situación, Tebi Bernal ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores que regresó a su hogar en Medellín, compartiendo una ráfaga de fotografías acerca de cómo luce tras finalizarse La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue el shippeo que tuvo Tebi Bernal con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Tebi Bernal acaparó la atención mediática hace varias semanas al compartir todo tipo de sucesos en medio del vínculo que demostró tener con Alexa Torrex, pues, lo que comenzó como una amistad, se escaló a un aparente romance.

Tebi Bernal compartió fotografías de su regreso a Medellín con un nuevo cambio de look: ¿nueva etapa?
Así luce Tebi Bernal tras regresar a Medellín. | Foto: Canal RCN

Pero desde que se acabó La casa de los famosos Colombia, no se ha evidenciado que exista un posible romance entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, pues, aunque han compartido varias publicaciones en común, no han compartido ningún tipo de detalle en cuando a cómo es su situación sentimental en la actualidad.

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