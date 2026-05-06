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Beba causó revuelo tras despacharse en contra de Tebi Bernal: “atrevido”

Beba respondió a los reclamos sobre estar con Tebi luego de que no se llevaban bien y en su mensaje, se fue en contra de él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La contundente reacción de Beba contra Tebi Bernal
Beba explotó contra Tebi Bernal y lo calificó de “atrevido”. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, Valerie de La Cruz, está generando discusión en redes sociales luego de que Tebi Bernal apareciera junto a ella durante un encuentro en Medellín.

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De acuerdo con los comentarios que se pueden ver en las diferentes plataformas digitales, es en reproche a Beba por compartir con su excompañero y no con Sofía Jaramillo, durante la celebración de su cumpleaños.

Pues la modelo caleña confesó que a ella no la invitaron a la reunión, en donde e incluso estuvo Johanna Fadul, la cual se realizó en Bogotá. Por eso mismo los reclamo, pero Beba rompió el silencio y confesó cómo se dio e incluso la historia con Tebi.

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A través de su cuenta oficial en X, Beba aclaró cómo se dio la situación con Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia y lo llamó “atrevido”.

¿Por qué Beba se despachó en contra de Tebi Bernal?

En la noche del jueves 4 de junio, Beba estuvo con Valentino, Eidevin López, Cara Rodríguez y otros, disfrutando de una noche de fiesta y Karaoke en Medellín.

Beba explotó contra Tebi Bernal y lo calificó de “atrevido”
Beba se fue de frente contra Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Allí, en horas avanzadas de la noche, llegó Tebi Bernal, apenas aterrizó en su ciudad y el momento lo grabó Valentino, pero también apareció el deportista en las redes de Valerie y esos fueron los reclamos de las personas.

Por lo que Beba salió en su cuenta de X a decir que la historia la subió él y no ella y por eso lo llamó “atrevido, atrevidito”.

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¿Beba y Sofía Jaramillo ya no son amigas?

En esa misma red social, Beba publicó los pantallazos del chat con Sofía Jaramillo, pues le explicó que ella no organizó nada, sino Valentino y dijo que se sintió mal por no haberla visto durante su cumpleaños.

Beba se fue de frente contra Tebi Bernal
La contundente reacción de Beba contra Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, también le escribió por Instagram, pero la modelo no le había contestado, hasta el momento en el que Valerie hizo publico el chat de ellas.

Por ahora, Sofía dijo que desconocía la razón por la que no la habían invitado a ella y Alexa Torrex, es que hasta estuvo el mismo Alejandro Estrada.

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