La influenciadora Alexa Torrex quedó bastante sorprendida tras conocer que no la había invitado a la celebración de cumpleaños de su excompañera Beba, donde además sí estuvo el actor Alejandro Estrada.

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¿Por qué no invitaron a Alexa Torrex al cumpleaños de Beba?

La modelo caleña Sofía Jaramillo fue la encargada de revelar a sus fanáticos que ni ella ni Alexa Torrex fueron invitadas a la fiesta de celebración del cumpleaños de Beba, el cual organizó el influenciador Valentino Lázaro.

Hasta el momento ninguno de los implicados se ha pronunciado sobre las razones por las que no las habrían invitado.

Sin embargo, el actor Alejandro Estrada sí estuvo presente en la celebración, provocando gran dolor en la cucuteña.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras no ser invitada al cumpleaños de Beba?

Cabe destacar que, Alexa Torrex y Beba tuvieron algunas diferencias en el reality, pero en los últimos días lograron limar asperezas y sostener una buena relación, razón por la que muchos pensaron que podrían invitarla.

La influenciadora se dio cuenta a través del Instagram de su papá, pues ella dejó de seguir a varios de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia mientras se encontraba en unos premios y ella debía presentar una de las categorías.

En una transmisión en vivo confesó lo mucho que le dolió ver, en especial, al actor Alejandro Estrada en el festejo, debido a que este decidió distanciarse de ella, asegurando que cuando salió del programa no le gustó muchas cosas que vio y no sabía si podía entablar una amistad con ella afuera del juego.

"A mí me dio un soponcio, yo iba presentar cuando yo veo esa historia, el corazón me hizo 'pa'", dijo.

Recordemos que, Alexa Torrex confesó que estaba muy dolida con Alejandro Estrada luego de que este cuestionara la amistad que ella le brindó dentro y fuera de la competencia.

Alejandro Estrada también confesó estar dolido con ella, pero detalló que, por el momento necesita espacio.

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Mientras tanto, cada uno sigue disfrutando de su momento y cariño de sus fanáticos, además de estar trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir teniendo acogida de su público.