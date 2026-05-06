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Carolina Ramírez conmueve al mostrar los primeros momentos de su esposo con su hijo Sur

Carolina Ramírez reveló cómo está viviendo sus primeros días como mamá, presumiendo el vínculo de su esposo con su hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Carolina Ramírez derrite las redes con emotivo video de su esposo.
Carolina Ramírez mostró cómo su esposo vive la paternidad. (AFP/ Cindy Ord -Freepik)

El pasado miércoles 3 de junio, la reconocida actriz Carolina Ramírez, recordada por sus personajes en La hija del mariachi y La Pola, anunció el nacimiento de su hijo Sur.

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La caleña llevaba semanas informando casi que a diario que su bebé “seguía en el horno” y que estaba amañándose allí, por lo que explicaba cómo se estaba sintiendo en sus últimos días de gestación, de hecho, mostró cómo se estaba preparando para dar a luz.

Todo indicaría que tenía su partera para el nacimiento de Sur, ya que si estilo de vida es muy diferente desde hace unos años desde que está con el padre de su hijo.

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Por ahora, emocionó a sus seguidores tras revelar que ya es madre de su primer bebé y poco a poco ha publicado lo feliz que se encuentra con el nuevo ser que llegó a su vida para llenarla de más amor y felicidad.

De hecho, ya mostró parte de su rostro, pero también presumió, como su esposo está viviendo esta etapa.

¿Cuál es le video de Carolina Ramírez presumiendo el rol de su esposo como padre?

A través de su cuenta de Instagram, Carolina Ramírez presumió un conmovedor video de su esposo Martín Cornide junto a su bebé recién nacido.

Carolina Ramírez derrite las redes con emotivo video de su esposo. (Foto: Freepik)

En el video, el hombre que también se estrenó como papá, esta arrodillado junto a al cuna de sur mientras lo ve con detenimiento y lo consiente; momento grabado por la actriz, quien estaría expresando lo feliz que está de ver los primeros momentos de padre e hijo.

A Martín se le ve una cara de enamorado y que en ese instante está derretido de amor.

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¿Carolina Ramírez ya reveló foto de su hijo?

A través de redes sociales, Carolina Ramírez anunció que ya es mamá y sin duda, emocionó a sus miles de fanáticos por la noticia.

Pero, causó más reacciones al dejar verse cómo luce después del parto, cargando a Sur sobre su pecho, pues su cara de felicidad no se compara con nada, mientras presume a ese pequeño ser que estará para toda la vida.

En la imagen, el bebé se ve de perfil, placentero de estar sobre su mamá.

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