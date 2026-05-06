En los últimos días, el nombre de la actriz Carolina Ramírez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por el importante momento que está atravesando a nivel emocional, pues nació su hijo Sur.

Así también, muchos internautas se han mantenido bajo la expectativa de cómo luce su primogénito, fruto de su relación con su pareja Martín Cornide, el hombre con el que ha tenido la oportunidad de construir una relación estable.

Por su parte, Carolina ha mantenido bajo la expectativa a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana, pues no solo es una reconocida actriz, sino que también, por mantener informados a sus seguidores de lo que hace en su vida cotidiana y compartió su primera foto junto a su pareja.

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¿Cuál fue la primera fotografía que compartió Carolina Ramírez con su hijo Sur?

Esta foto compartió Carolina Ramírez con su hijo Sur. | Foto: Freepik

Recordemos que el pasado 2 de junio Carolina Ramírez y su pareja Martín Cornide acapararon la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales no solo ser una de las parejas más estables del entretenimiento colombiano, sino que también, por confirmar el nacimiento del pequeño Sur.

En medio de esta situación, Carolina Ramírez reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores en la que compartió su primera fotografía junto a su hijo Sur en la que expresó las siguientes palabras:

“No existe un mejor bonito”, expresó Carolina Ramírez en la descripción de la publicación.

Así se confirmó el nacimiento de Sur, el hijo de Carolina Ramírez. | Foto: Freepik

Aunque en la fotografía no se evidencia el rostro completo de Sur, varios internautas se han preguntado por cómo luce el pequeño, pues, ocupa un importante lugar en la vida de la actriz tras convertirse en madre por primera vez.

¿Cuál fue la publicación que compartió Martín Cornide junto a su hijo Sur?

En medio del anuncio que hizo Carolina Ramírez en sus redes sociales tras el nacimiento de su hijo Sur, varios internautas se sorprendieron con la publicación que hizo Martín Cornide, quien es creador de contenido y expresó las siguientes palabras tras el importante momento por el que está atravesando al ser padre: