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Beba reveló por qué actuó así con su esposo en La casa de los famosos, ¿no quería a su esposo?

Beba se sinceró sobre Andrés Gómez y explicó razón de su comportamiento en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba respondió a quienes cuestionaron su relación con Andrés Gómez
Beba reveló el motivo por el que se mostró incómoda con su esposo ante las cámaras. (Fotos: Canal RCN)

Beba de la Cruz sorprendió con sus declaraciones luego de explicar la razón de la actitud que tuvo con su esposo durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué fue cuestionada Beba de la Cruz por su actitud con su esposo?

Hace unos días y antes de su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Beba estuvo acompañada durante la semana de las familias por su esposo, Andrés Gómez.

Sin embargo, en medio de la convivencia, la exparticipante fue fuertemente señalada por algunos debido a su comportamiento hacia él.

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En redes sociales los comentarios de los usuarios aseguraban que Beba no quería realmente a su esposo por la manera en la que se comportó.

Beba respondió a quienes cuestionaron su relación con Andrés Gómez
Beba reveló el motivo por el que se mostró incómoda con su esposo ante las cámaras. (Foto: Canal RCN)

Además, también comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación, luego de que Andrés Gómez compartiera algunos mensajes en sus redes sociales que llamaron la atención.

Sin embargo, hace pocos días, durante la celebración del cumpleaños de Beba, Andrés Gómez desmintió estas especulaciones al acompañarla en la celebración. Posteriormente, ambos fueron vistos viajando juntos a Medellín.

En esta ciudad, Beba aprovechó su visita para asistir a Tamo en Vivo, donde habló sobre su experiencia y se refirió directamente a las críticas que recibió por ese momento con su esposo.

¿Qué explicación dio Beba sobre lo ocurrido con Andrés Gómez en La casa de los famosos?

Beba dejó claro que luego de haber reingresado a La casa de los famosos Colombia se encontraba muy predispuesta frente a todo lo que hacía, debido al temor de volver a ser juzgada como ocurrió durante la primera etapa de su participación.

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Según explicó, la llegada de su esposo la hizo sentir incómoda por la exposición que ambos podían tener frente a las cámaras. Por esa razón, aseguró que no quería que él tuviera comentarios negativos en redes.

Beba respondió a quienes cuestionaron su relación con Andrés Gómez
Beba reveló el motivo por el que se mostró incómoda con su esposo ante las cámaras. (Foto: Canal RCN)

Además, manifestó que tampoco quería que su relación sentimental se convirtiera en tema de conversación permanente.

“Es como si alguien se metiera a mi casa, a mi matrimonio. Me sentía irritada, no quería que él se expusiera de esa forma”, expresó Beba.

La exparticipante también agregó que para ella lo más sagrado es su familia y que sus reacciones estuvieron relacionadas con el deseo de proteger ese aspecto de su vida.

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