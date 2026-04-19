El nombre de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex no deja de dar de qué hablar en redes sociales y más por unas recientes declaraciones.

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¿Cuál es la verdad del problema entre Jhorman Toloza y la familia de Alexa Torrex?

El compromiso entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza llegó a su final semanas atrás cuando la cantante decidió terminarle ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia al influenciador.

La ruptura se dio principalmente por una situación que empezó a vivir Alexa Torrex con uno de sus compañeros del reality, Tebi Bernal, con quien la química fue clara desde el primer momento.

Esta polémica ha hecho que el nombre de Jhorman esté en el ojo mediático y él no ha sido indiferente y aunque en principio aseguraba que no dejaría que su relación con Alexa terminara así, sus más recientes declaraciones dejaron ver que su relación llegó a su final.

Precisamente, Jhorman publicó un video para despedirse de Alexa Torrex y decirle todo lo que sentía que tenía que expresarle, fue allí donde sacó a la luz las diferencias que tuvo durante sus tres años de relación con la familia de ella.

Jhorman Toloza anunció su ruptura definitiva con Alexa Torrex. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué pasó entre la familia de Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Jhorman Toloza en un video publicado en sus redes sociales en la jornada del 19 de abril rompió su silencio y habló abiertamente de la supuesta situación que vivió con la familia de Alexa.

El creador de contenido aseguró que había un 'odio' mutuo entre la familia de Alexa y él desde poco empezada su relación con ella.

Según las declaraciones de Toloza esas diferencias entre ellos se dieron porque supuestamente él no era una persona con mucho dinero y tampoco con una familia de renombre.

No soporto a tu familia y es un odio mutuo, ellos me odian porque no soy de sangre azul. Solo porque no tengo dinero no me quisieron a tu lado.

Jhorman aseguró que supuestamente la familia de Alexa siempre se la puso difícil a él para integrarse con ellos y peor aún compartir con ellos en diferentes espacios y celebraciones.



Por otro lado, Jhorman aseguró en sus declaraciones que, no quiere saber nada de Alexa Torrex cuando se acabe La casa de los famosos Colombia y que su relación está terminada al 100% y que según él no hay nada que pueda cambiar esa situación.

Yo te agradezco mucho que me enseñaras que tú no eras la mujeres con la que debo pasar el resto de mis días, gracias por demostrarme que el amor que merezco no está dentro de ti.

Como era de esperarse las declaraciones de Jhorman Toloza no han pasado por desapercibido y han generado gran controversia en redes sociales, en donde muchos lo han cuestionado por publicar estas declaraciones cuando Alexa no tiene acceso a ellas.