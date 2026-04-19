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Jhorman Toloza se despide de Alexa Torrex y hace dura confesión: "No vayas detrás mío"

Jhorman Toloza se despide de Alexa Torrex de La casa de los famosos a través de un video y lanza pulla a sus familiares.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jhorman Toloza anunció su ruptura con Alexa Torrex
Jhorman Toloza anunció su ruptura definitiva con Alexa Torrex. (Fotos Canal RCN)

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, rompió el silencio en las últimas horas y a través de un video se despidió de manera oficial de la participante de La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Cuál fue el video con el que Jhorman Toloza se despidió de Alexa Torrex?

Jhorman Toloza sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente el final de su relación con Alexa Torrex, a través de un mensaje en el que mezcló agradecimiento, dolor y una postura firme frente a lo que considera un cierre definitivo.

Bueno Alexa, solo me queda decirte muchas gracias por todas las cosas que he aprendido contigo, gracias por enseñarme, ser mi mentora.

En sus palabras, el creador de contenido reconoció el papel importante que Alexa tuvo en su vida, destacando los aprendizajes que le dejó la relación.

Según expresó, gracias a ella descubrió aspectos de sí mismo que desconocía, como su capacidad de amar, su lealtad y hasta su deseo de formar una familia en el futuro.

Gracias por enseñarme tantas cosas que a lo largo de estos tres años, a ser fuerte y por la resistencia que no sabía que tenía y no hablo solo de ahorita el reality.

Jhorman Toloza descarta su matrimonio con Alexa Torrex
Jhorman Toloza anuncia la ruptura oficial con Alexa Torrex. (Fotos del Canal RCN)

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la familia de Alexa Torrex?

Otro de los puntos que generó impacto fue la mención a conflictos con el entorno familiar de Alexa, situación que, según él, influyó en el desgaste de la relación.

Según Jhorman, la familia de Alexa al parecer nunca lo aceptó por no ser de una familia de renombre o con dinero.

No soporto a tu familia y es un odio mutuo, ellos me odian porque no soy de sangre azul. Solo porque no tengo dinero no me quisieron a tu lado.

Además, le dejó claro a Alexa que con todo lo que ha pasado solo le demostró que ella no era la mujer que él necesitaba en su vida para formar una familia.

Yo te agradezco mucho que me enseñaras que tú no eras la mujeres con la que debo pasar el resto de mis días, gracias por demostrarme que el amor que merezco no está dentro de ti.

El creador de contenido aseguró que, pese a haber perdonado, no está dispuesto a retomar el vínculo, subrayando que su decisión no se basa en la falta de amor, sino en la claridad de no querer continuar a su lado.

Finalmente, Jhorman Toloza fue contundente al cerrar el mensaje, pidiendo que no haya intentos de reconciliación y dejando claro que esta etapa de su vida está completamente cerrada.

Es el momento de soltar y hago este video para que no me busques, no me pidas que te perdone, porque ya te perdoné, solo no me pidas que no vuelva contigo, porque no lo voy a hacer, no es porque no te ame, es porque no quiero estar contigo.

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