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La emotiva reacción de la mamá de Emiro Navarro al ver que se ganó un India Catalina

Doña Fabi, madre de Emiro Navarro, presenció a través de la pantalla el momento en que su hijo recibió su primer premio India Catalina.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reacción de la mamá de Emiro Navarro a su India Catalina
Mamá de Emiro Navarro celebró el India Catalina de su hijo. (Fotos Canal RCN)

El pasado 18 de abril se llevó a cabo la edición número 42 de los Premios India Catalina, una de las galas más importantes en la industria de la televisión y contenido digital.

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¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras llevarse un premio India Catalina?

Los Premios India Catalina como es tradición se llevaron a cabo en el centro histórico de Cartagena en donde asistieron actores, directores, presentadores, creadores de contenido y diferentes personalidades del mundo audiovisual.

En esta edición el contenido digital fue galardonado, mostrando así su importancia en el mundo del entretenimiento e informativo.

Precisamente, el influenciador Emiro Navarro a quien próximamente veremos en MasterChef Celebrity 2026 se quedó con la estatuilla como "Mejor Creador de Contenido Digital".

Este galardón es un premio al crecimiento de Emiro en el ecosistema digital y en el mundo del entretenimiento en donde ha logrado convertirse en un referente de nuevas generaciones.

El influenciador se mostró bastante feliz y efusivo por su primer premio India Catalina y así lo expresó al momento de pasar a recibirlo.

“No puedo estar más que agradecido por este premio. Es un sueño para mí recibirlo. Gracias a mi mamá, mi familia. A todos los que me dieron la espalda también. Estoy orgulloso por todo el trabajo y todo lo ocurrido este año”.

Emiro Navarro se ganó un Premio India Catalina
Emiro Navarro se llevó un premio India Catalina como Mejor Creador de Contenido. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó la mamá de Emiro Navarro al ver ganar a su hijo un India Catalina?

Este importante premio para el influenciador fue celebrado por su familia desde la distancia, su mamá, la señora Fabiola, fue la más feliz y conmovida con este reconocimiento para su hijo.

Entre gestos de sorpresa, emoción y orgullo, la mujer no pudo contener las lágrimas al ver materializado el esfuerzo y la dedicación de su hijo en la industria digital.

Doña Fabi saltó y celebró con gran emoción este reconocimiento junto a su familia, expresando su orgullo por ver materializado los sueños de su hijo.


Como era de esperarse este clip no ha pasado por desapercibido en redes sociales y ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento. Muchos internautas y creadores de contenido han aplaudido al influenciador por su constancia y también han expresado la ternura que les ha dado la celebración de la mamá del influenciador.

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