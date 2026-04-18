Eidevin López se despidió hace unas semanas de La casa de los famosos Colombia 3 por decisión del público que decidieron aprobar su expulsión luego de un cruce con Alejandro Estrada.

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¿Qué confesaron Alejandro Estrada y Tebi Bernal sobre Eidevin López?

La salida de Eidevin de La casa de los famosos Colombia causó gran controversia dentro y fuera de la competencia.

Antes de su expulsión el actor empezó a tener fuertes rifirrafes con Alejandro Estrada, con quien tenía una gran rivalidad. Precisamente, su cruce con Alejandro le ocasionó su expulsión del reality.

Sin embargo, recientemente Alejandro Estrada y Tebi Bernal quisieron analizar lo que pasó con Eidevin y sorprendieron con sus puntos de vista y confesiones.

Tebi Bernal fue sincero al asegurar que para él Eidevin era un gran amigo y que su salida le había dolido, no obstante, aseguró que su relación se dañó por no apoyarlo en sus pel*as y diferencias con Alejandro.

Lo que le dio rabia a él fue que no tomé partido a favor de él porque a mí nadie me va a decir qué hacer o no.

Alejandro Estrada se sinceró sobre Eidevin. (Foto del Canal RCN)

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¿Qué confesó Alejandro Estrada sobre Eidevin López tras sus diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Tebi Bernal aseguró que el problema de Eidevin según su opinión fue haberse dejado influenciar de otros compañeros.

Para él Eidevin cambió completamente su rumbo y forma de ser por influencia de otros compañeros.

A mí me da muy duro lo de Eidevin porque era mi pana, servicial, buena gente, nos reíamos, llorábamos juntos, y se deja dañar la cabeza.

Por su lado, Alejandro Estrada fue sincero al decir que, aunque tuvo varias diferencias y problemas con Eidevin, en su momento llegó a tomarle cariño.

Muy buen tipo, él no debió llegar a eso, la verdad usted sabe el cariño que yo le alcance a agarrar, yo nunca hablé mal de él.



Frente a sus diferencias Alejandro aseguró que intentó hablarlas con él en la barbería en su momento, pero no lograron llegar a un acuerdo y hacer las paces.

Tebi por su parte, le aseguró a Alejandro que, el problema de él y Eidevin fue tomarse personales las cosas que iban pasando en La casa de los famosos Colombia.

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