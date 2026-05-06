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Juanda Caribe sorprende al convertir su polémica en La casa de los famosos en un nuevo negocio

Juanda Caribe causó reacciones en redes tras revelar que ya está preparando la primera colección de la marca con su apodo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe apostó por un nuevo proyecto tras la controversia que vivió en La casa de los famosos
Juanda Caribe causó revuelo al sacar provecho de una de sus mayores controversias. (Foto/ Canal RCN)

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se vivió un momento bastante polémico durante el congelado del ex de Alexa Torrex, quien además de ir a visitar a su pareja en ese entonces, resultó arremetiendo en contra de Juanda Caribe.

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Sin duda, ese instante se volvió tendencia en redes sociales y uno de los momentos más recordados de toda la temporada, ya que el hombre defendió a la cantante de supuestas señas groseras que él le habría hecho.

Sin embargo, lo peor no solo fue eso, sino que el ex de Alexa sacó una prenda femenina color rosa y en modo ofensivo, le dijo a Juanda que eso le quedaba a él. Ese momento causó tanta incomodidad durante la gala que, los famosos no supieron cómo actuar.

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Desde que ocurrió este hecho, al humorista lo apodaron como ‘T4nga Caribe’, pero él supo aprovechar este mal momento como una oportunidad para crecer como emprendedor.

¿Juanda Caribe sacará su propia marca tras su apodo?

En horas de la noche de este viernes 5 de junio, Juanda Caribe publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde reveló que se sentó a revisar todo sobre el desarrollo de su primera colección de la marca ‘T4nga Caribe’.

Juanda Caribe causó revuelo al sacar provecho de una de sus mayores controversias
Juanda Caribe sorprendió con nuevo negocio. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, creó la propia cuenta de su nuevo emprendimiento y allí estará publicando todo sobre esta marca que luego de un mal momento, él vio como un progreso.

Por ahora, se espera que hable de los detalles de la idea que surgió en un momento incómodo dentro del reality en el que estuvo más de cuatro meses.

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¿Juanda Caribe se ha pronunciado sobre su relación con Sheila Gándara?

Juanda Caribe volvió a Barranquilla tras La casa de los famosos Colombia y allí se reencontró con su hija, Victoria, a quien presumió a través de sus redes sociales.

Juanda Caribe sorprendió con nuevo negocio
Juanda Caribe apostó por un nuevo proyecto tras la controversia que vivió en La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, no se sabe si ya entabló una conversación con Sheila Gándara o si ha habido algún tipo de comunicación con ella.

De lado de la creadora de contenido, se sabe lo mismo, pues no ha manifestado nada en sus cuentas personales, pero ha posteado historias y videos que han sido tomados como indirectas para su ex.

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