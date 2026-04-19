Se reveló la identidad de las dos víctimas del ataque en medio de rodaje en Bogotá

Una profunda conmoción se vive en el gremio audiovisual en Colombia tras el violento ataque ocurrido el pasado sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe, donde tres personas murieron en medio de un hecho que sigue siendo materia de investigación.

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¿Qué nuevos detalles se conocen del ataque a personas de producción audiovisual en Bogotá?

Aunque los hechos siguen siendo materia de investigación por la Policía y la Fiscalía, según los primeros reportes todo sucedió cuando un hombre ajeno a la producción ingresó a la locación donde se realizaban las grabaciones y sin mediar palabra atacó a dos integrantes del equipo.

La situación desató momentos de pánico entre los demás integrantes de la producción que se encontraban en el lugar, quienes intentaron reaccionar para ayudar a sus compañeros y detener al agresor.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que el hecho se registró en vía pública cuando el agresor arremetió inicialmente contra un ciudadano, quien era conductor de la producción.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, señaló el alto oficial.

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¿Quiénes eran las dos personas de la producción que fallecieron por ataque con arma cortopunzante?

En las últimas horas se conoció la identidad de dos de las víctimas. Se trata de Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de la productora, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien hacía parte de la producción.

Según la información revelada, Benavides se encontraba a las afueras del parqueadero del Instituto Roosevelt cuando fue sorprendido por el atacante, quien lo agredió repentinamente.

En medio de la confusión, el joven Perdomo intentó auxiliarlo, pero también fue atacado por el agresor y falleció debido a la gravedad de las heridas.



La persona que resultó herida en el sitio fue trasladada a un centro médico y permanece bajo observación y hay cuatro personas capturadas mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso ha generado una ola de reacciones, especialmente en el gremio actoral, donde diferentes figuras han expresado su rechazo y solidaridad. A través de redes sociales, actores y actrices impulsaron el hashtag “silencio en el set”, con el que buscan rendir homenaje a las víctimas y rechazar la violencia.

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¿Qué se sabe del presunto responsable del ataque a Henry Benavides Cárdenas y Nicolás Perdomo Corrales?

Sobre el presunto responsable, Noticias RCN conoció que sería un joven de 23 años identificado como Josué Cubillos García, quien, según versiones preliminares, habría tenido un altercado previo en un instituto de salud cercano antes de cometer el ataque.