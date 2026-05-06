Una emotiva confesión sorprendió a los seguidores del fútbol colombiano. Durante una entrevista con el actor y creador de contenido Aco Pérez, un reconocido exfutbolista reveló que actualmente enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

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El exdeportista aseguró que ha decidido afrontar esta situación con fortaleza y que, aunque se trata de un momento complejo, lo ve como un reto que le permite seguir luchando por su vida.

Histórico goleador colombiano reveló la enfermedad contra la que está luchando (Foto Freepik)

¿Quién es el exfutbolista colombiano que tiene cáncer?

Se trata de Iván René Valenciano, una de las leyendas del fútbol colombiano. El barranquillero es recordado por su exitoso paso por el Junior de Barranquilla, donde se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución con 158 anotaciones.

Además, ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores en la historia del fútbol profesional colombiano, con un total de 217 goles.

Gracias a sus destacadas actuaciones, Valenciano se consolidó como uno de los delanteros más importantes y queridos por los aficionados del país.

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¿Qué tipo de cáncer tiene Iván René Valenciano?

Durante la entrevista, el exfutbolista reveló que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad que afecta la médula ósea y provoca una producción excesiva de plaquetas en la sangre.

Valenciano explicó que esta condición puede generar complicaciones relacionadas con la formación de coágulos, por lo que requiere seguimiento médico y tratamiento especializado.

El exjugador confesó que recibió el diagnóstico como un desafío personal y que decidió enfrentarlo con determinación.

Al hablar de su situación, Valenciano aseguró que no piensa rendirse y que afronta este proceso con una actitud positiva. Según contó, próximamente iniciará una etapa más fuerte de tratamiento en Estados Unidos, la cual calificó como más severa que la que ha venido llevando hasta ahora.

Pese a ello, afirmó que está dispuesto a pelear cada día y que ve esta batalla como una oportunidad para seguir valorando la vida.

“Luchando contra un cáncer, esa es la lucha que tengo en estos momentos [...] Es un reto, me da la posibilidad de poder pelear la vida, no de destruirla [...] voy a desaparecer un poco de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento”, reveló el exfutbolista.