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Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quién fue?

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido actor de manera inesperada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quiénes?
¿Quién fue el importante actor que falleció y participó en 'La Familia P.Luche? | Foto: Freepik

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido actor que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Desde que se reveló la noticia de la muerte del actor, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento se han pronunciado mediante las redes sociales al recordar el legado que dejó el actor al participar en reconocidas producciones.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Abraham Pérez, más conocido como el ‘Licenciado Cortillo’, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por participar en reconocidas producciones mexicanas como ‘La familia P.Luche’, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quiénes?
Así se confirmó el doloroso fallecimiento del actor. | Foto: Freepik

Recordemos que el actor dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues, tuvo la oportunidad de participar en varias producciones mexicanas en las que se destacó con su importante legado, en especial, por el personaje que interpretó en ‘La Familia P.Luche’.

La noticia fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación mexicano ‘El Heraldo’ y por parte de un comunicado compartido por el creador de contenido digital Omar Crew, amigo del destacado actor de Televisa, quien expresó las siguientes palabras tras el doloroso fallecimiento del actor:


“Sí, que se largue, pero al cielo. Amigo Abransito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, un abrazo muy fuerte. Tantos años de conocernos y ya te vas”, agregó Omar Crew en la descripción de la publicación.

Luto en la televisión: falleció reconocido integrante de ‘La Familia P.Luche’: ¿quiénes?
¿Cuál fue la causa del fallecimiento del reconocido actor mexicano? | Foto: Freepik

Aunque por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte del reconocido actor, una gran variedad de internautas lo ha recodado con sentido cariño, en especial por demostrar un buen sentido del humor y cautivar con su gran talento en el campo de la actuación.

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¿Cuál fue el personaje que interpretó Abraham Pérez en ‘La familia P.Luche’?

Es clave mencionar que una de las producciones en las que Abraham Pérez adquirió gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional fue al darle vida al personaje del Licenciado Cortillo en ‘La familia P.Luche’.

Así también, el actor tuvo la oportunidad de compartir set con destacados actores como Eugenio Derbez, Consuelo Duval y Regina Blandón.

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