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Salen a la luz los videos del ataque a las personas de producción en rodaje en Bogotá

Cámaras de seguridad muestran cómo a traición y sin mediar palabras hombre atacó a las personas de producción.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Videos del ataque a personas de producción
Cámaras de seguridad captaron el cruel ataque que sufrieron personas de producción. (Fotos Freepik)

El país se encuentra consternado con lo sucedido el pasado 18 de abril cuando dos personas perdieron la vida mientras trabajaban en el rodaje de una producción audiovisual luego de ser atacadas por un hombre con arma cortopunzante sin razón alguna.

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¿Cuáles son los videos del ataque a personas de producción en Bogotá?

Las víctimas de este cruel ataque fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quien se desempeñaba como conductor de la productora, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, quien hacía parte del 'crew' de esta.

En las últimas horas, Noticias RCN reveló los videos de cámaras de seguridad del sector que dejan ver el momento exacto en el que ocurrió el cruel ataque durante el rodaje de esta producción en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe.

Según se evidencia en los videos de una cámara de seguridad, uno de los hombres de la producción se encontraba afuera del sitio recostado en una reja fumándose un cigarrilo mientras hablaba con otra persona al otro lado de la reja, cuando fue sorprendido por el antisocial que deambulaba por la mitad de la calle.

Ellas eran las personas que fallecieron en medio de grabación
Cámaras captaron el ataque que sufrieron Henry Benavides Cárdenas y Nicolás Perdomo Corrales en medio de grabación. (Fotos Freepik)

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Así fue el cruel ataque que sufrieron las personas de producción en Bogotá

En el video se observa cuando un hombre vestido de negro y con gorra pasa por el lado de al parecer el conductor Henry Alberto Benavides Cárdenas, cuando de un momento a otro se devuelve y camina hacía y sin mediar palabra y a traición saca un cuchillo y lo ataca al cuello.

Este inesperado ataque hace que este hombre intente intente defenderse y sale a correr por su vida, pero el atacante identificado como Josué Cubillos García lo persigue y lo sigue atacando con sevicia.

Este inesperado ataque hace que las personas que estaban cerca de la reja al igual que las personas de seguridad reaccionen para intentar defender a su compañero, es ahí donde Nicolás Perdomo recibe las heridas de gravedad que apagaron su luz y otra persona termina gravemente herido.

Estos videos que están siendo analizados por la Policía y la Fiscalía servirán como prueba para esclarecer los hechos de esta tragedia que enluta al sector audiovisual y de la televisión en el país y el mundo.

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