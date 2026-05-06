Karina García terminó llorando tras fuerte discusión con Kris R en pleno en vivo | VIDEO

Karina Garcíavolvió a captar la atención de sus seguidores seguidores luego de mostrarse llorando en pleno en vivo tras una aparente discusión con su pareja el cantante de trap, Kris R.

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¿Qué pasó entre Karina García y Kris R durante una transmisión en vivo?

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó un en vivo en el que se encontraba compartiendo con sus seguidores mientras comía y conversaba sobre diferentes temas.

Durante la transmisión, Karina protagonizó un curioso momento en vivo que llamó la atención de más de uno que fue testigo de una discusión de pareja.

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Según se escucha en el video que comenzó a circular en redes sociales, posterior al en vivo de la modelo paisa le preguntó al cantante si alguna vez había comido arepa venezolana.

¿Qué pasó entre Karina García y Kris R durante un en vivo? (Foto: Canal RCN)

Ante la pregunta, Kris R respondió que sí. Fue entonces cuando Karina hizo un comentario en tono de broma que provocó una reacción inmediata por parte del artista.

La creadora de contenido expresó entre risas que ella también había comido “ch0riz0 venezolano”, comentario que generó un cambio de expresión en su pareja quien visiblemente se mostró molesta.

¿Por qué Karina García terminó llorando en el en vivo?

Pese a que Karina García les mostró con gestos a las personas que estaban conectadas que se trataba de una broma, Kris R reaccionó molesto y decidió retirarse del lugar.

Tras lo ocurrido, Karina García se mostró sensible y comenzó a llorar durante la transmisión. Además, también dejó ver su molestia por la situación que se presentó en vivo.

¿Qué pasó entre Karina García y Kris R durante un en vivo? (Foto: Canal RCN)

Aunque se registró este momento durante el live, la creadora de contenido paisa continuó con la transmisión mientras seguía comiendo. En varios momentos permaneció en silencio, apoyando una de sus manos sobre la cabeza y sin referirse a lo sucedido.

Y por supuesto los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos le enviaron mensajes de apoyo, otros aprovecharon para compartir su opinión sobre lo sucedido.

“Eso no es amor, mi reina, eso es ambición, y yo por ambición no prefiero un amor así, ni mucho menos estar con alguien que no me quiere”, escribió una usuaria.