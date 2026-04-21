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Tommy Vásquez se pronunció sobre suceso en set de grabación en el que perdieron la vida tres personas

Tommy Vásquez lamentó la tragedia en un set de Bogotá y pidió empatía hacia las familias y trabajadores afectados.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Tommy Vásquez dio su opinión sobre el suceso en set de grabación.
Tommy Vásquez dio su opinión sobre el suceso en set de grabación en el que perdieron la vida tres personas. (Foto de Tommy Vásquez - Canal RCN) (Foto del listón Freepik)

El actor Tommy Vásquez se pronunció sobre el lamentable hecho en el que perdieron la vida tres personas en un set de grabación en Bogotá.

Tommy Vásquez se expresó.
Tommy Vásquez se expresó sobre la tragedia en Bogotá. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Tommy Vásquez sobre la tragedia ocurrida en set de grabación?

Tommy, quien le dio vida al recordado Chile Bazán en La hija del mariachi, expresó que no se puede satanizar una sola producción por un hecho que considera fortuito.

Según sus palabras, no se trata de que haya ocurrido en Bogotá o en cierta producción, sino de aspectos que no se pueden controlar por más seguridad y prevención que se tenga.

Vásquez lamentó el suceso y envió un sentido mensaje a las familias de los afectados, invitando a la empatía y a la unión en momentos difíciles.

El actor insistió en que la reflexión debe ir más allá de señalar culpables, pues lo ocurrido pudo pasar en cualquier lugar y con cualquier persona.

Para él, lo importante es reconocer que la sociedad enfrenta un problema profundo de intolerancia y falta de solidaridad.

En su mensaje, recalcó que las medidas de seguridad existen, pero que es imposible poner un policía detrás de cada actor o miembro de un equipo de trabajo.

Vásquez explicó que las producciones de televisión y cine cuentan con protocolos de seguridad, pero que estos no pueden garantizar un control absoluto sobre el comportamiento humano.

Señaló que lo sucedido no debe convertirse en un estigma para la industria audiovisual, ya que se trata de un hecho aislado que no representa la totalidad de los rodajes.

Para él, el verdadero reto está en la conciencia social y en la capacidad de las personas para actuar con empatía y responsabilidad en su entorno.

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¿Por qué fue el lamentable suceso en el set de grabación?

En redes sociales circularon videos del momento del ataque, en los que se observa que no hubo confrontación previa y que el agresor actuó por la espalda.

Esto descartó la hipótesis de un intento de hurto y abrió la posibilidad de que se tratara de un caso de intolerancia, algo que las autoridades están investigando.

La noticia generó conmoción en la industria del entretenimiento, donde actores, productores y técnicos manifestaron su preocupación por la seguridad en los sets.

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Para él, la unión entre trabajadores y ciudadanos puede marcar la diferencia en la prevención de hechos lamentables.

Su pronunciamiento se convirtió en una voz de calma dentro de la tormenta, recordando que el arte y la televisión son espacios de creación que no deben ser señalados por un solo hecho.

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