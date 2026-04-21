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Tebi le pidió distancia a Alexa Torrex tras el congelado de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos

Tebi reflexionó sobre su relación con Alexa tras las palabras de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Tebi le pide prudencia a Alexa Torrex.
Tebi le pide prudencia a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Tebi le pide distancia a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3.

Tebi no quiere arrepentirse por su 'shippeo' con Alexa Torrex.
Tebi no quiere arrepentirse por su 'shippeo' con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Tebi le pidió prudencia a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 20 de abril, la modelo caleña Sofía Jaramillo entró en un congelado en el que lanzó varias “bombitas” que descolocaron a más de un participante.

Luego de las palabras de la exparticipante, Tebi quedó muy pensativo sobre el futuro de su relación sentimental por fuera del programa y su ‘shippeo’ con la cucuteña.

El modelo le explicó a Alexa que hay muchas formas de interpretar las palabras de Sofía, pero que, aun así, quiere hacer lo correcto para no estar arrepentido más adelante.

Según sus reflexiones, todavía no está claro si la química que existe entre los dos es producto del encierro o si realmente hay algo honesto que pueda continuar cuando se acabe el programa.

Tebi aseguró que esas preguntas tendrán respuesta en el mundo real, por lo que ahora deben ser prudentes para no terminar arrepentidos por algo que podría ser temporal.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a las palabras de Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa, por su parte, replicó que ella tiene claro que él tiene pareja y que por eso ha dejado que las cosas fluyan, convencida de que, si están destinados a estar juntos, así será sin importar las circunstancias.

La presencia de Sofía no solo dejó a Tebi reflexivo, sino que avivó los ánimos entre los demás participantes.

Sus mensajes cifrados fueron interpretados de distintas maneras, generando debates y especulaciones dentro de la casa.

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Mientras tanto, Campanita se consolidó como líder de la semana y aseguró su puesto en el top 8 de la competencia.

Esta posición le otorga ventajas estratégicas en un momento clave, ya que las reglas permiten que los complots y las alianzas se hagan de manera libre y a voz alta frente a los habitantes y las cámaras.

Esta dinámica promete dividir aún más a los participantes y mostrar qué tan hábiles son para negociar y sostener acuerdos en un ambiente de tensión constante.

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