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Emmanuel Restrepo se pronunció sobre lamentable suceso en set de grabación que enluta al gremio audiovisual

Emmanuel Restrepo se manifestó en defensa del gremio audiovisual y exigió seguridad en los sets de grabación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Emmanuel Restrepo reaccionó al lamentable suceso.
Emmanuel Restrepo reaccionó al lamentable suceso en set de grabación. (Foto Canal RCN)

El actor Emmanuel Restrepo se pronunció sobre el lamentable percance ocurrido en un set de grabación en el que perdieron la vida tres personas.

Emmanuel Restrepo manifestó su tristeza.
Emmanuel Restrepo manifestó su tristeza en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Emmanuel Restrepo al lamentable suceso en set de grabación?

El gremio audiovisual se encuentra de luto por un terrible suceso en el que un habitante de calle irrumpió en plena grabación at4c4ndo a dos integrantes de la producción con arma cortopunzante ocasionándoles el desenlace fatal.

Muchas personalidades de la industria y compañeros de trabajo de los afectados se han manifestado de manera contundente pidiendo más garantías para todos los trabajadores del medio.

Emmanuel, quien recientemente ganó su segundo premio India Catalina el pasado 18 de abril, expresó que no hay nada que celebrar mientras persistan las falencias en las condiciones de seguridad para quienes se dedican a la creación de historias.

El actor, recordado por su papel de Carmelo en la serie Rigo, aseguró que este es un momento para hacerse escuchar y exigir que situaciones como estas no se repitan en ningún set de grabación del mundo.

“La industria audiovisual está pasando por un momento muy difícil. Y me siento muy incómodo de celebrar por los triunfos de este fin de semana”, escribió Emmanuel Restrepo en su publicación.

El percance ha generado un profundo cuestionamiento sobre las garantías que existen para los equipos de producción en Colombia.

Emmanuel Restrepo subrayó que este tipo de sucesos deben ser un llamado de atención para que las autoridades y las productoras refuercen las medidas de seguridad.

La comunidad artística coincide en que no basta con lamentar lo ocurrido, sino que es necesario implementar protocolos que protejan la vida de quienes hacen posible las producciones.

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¿Qué personalidades se han manifestado sobre lo ocurrido en set de grabación?

Carmen Villalobos y Carolina Gaitán se pronunciaron en redes sociales, mientras que Marcelo Cezán y Carla Giraldo aprovecharon la transmisión en vivo de La casa de los famosos Colombia 3, para enviar un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas.

Estas muestras de respaldo evidencian la unión del gremio frente a la tragedia y la necesidad de que se reconozca la importancia de garantizar un entorno seguro para todos los trabajadores.

Las autoridades señalaron que se trató de un caso de intolerancia, pero para los artistas y productores es un recordatorio de que la seguridad no puede ser un aspecto secundario en la realización de proyectos audiovisuales.

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