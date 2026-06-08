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Claudia, hermana de Juliana Calderón, confirma embarazo de la influencer con fotos de ecografía

Claudia, hermana de Yina y Juliana Calderón, confirmó el embarazo de su hermana con un mensaje de felicitación y dos fotos de la ecografía.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Claudia, hermana de Yina y Juliana Calderón, confirmó el embarazo de su hermana con un mensaje de felicitación y dos fotos de la ecografía.
Claudia, hermana de Yina y Juliana Calderón, confirmó el embarazo de su hermana con un mensaje de felicitación y dos fotos de la ecografía | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 145 mil seguidores, la famosa creadora de contenido y empresaria colombiana, Claudia Calderón, hermana de las también empresarias Yina y Juliana Calderón, publicó dos fotos y un mensaje que confirmarían los rumores de embarazo de Juliana.

Juliana Calderón respondió a críticas en redes sociales
Juliana Calderón se pronunció con contundente mensaje / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Cuáles son las fotos que confirman el embarazo de Juliana Calderón?

La primera imagen se trata de una postal en la que se le ve a Juliana recostada en una camilla mientras le hacen la ecografía del bebé acompañada de un largo mensaje en el que Claudia explica lo feliz que está con la noticia y lo mucho que la va a apoyar en esta nueva etapa de su vida como madre.

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“Hoy mi corazón se llena de felicidad al saber que vas a convertirte en mamá. No hay noticia más hermosa que ver cómo llega una nueva vida a tu hogar […] este bebé llega a una familia que ya lo ama con toda el alma” se lee en parte del mensaje.

Con sus palabras, Claudia parece querer darle tranquilidad y seguridad a Juliana acerca de su papel como madre, pues le asegura que será una excelente mamá por la cantidad de cualidades que tiene como su amor, paciencia y dulzura.

En la otra foto, Claudia nos deja ver que no solo ella acompañó a su hermana a la ecografía, sino también su hijo Emiliano, el sobrino que Yina Calderón siempre ha demostrado amar, y quien dice que está muy feliz por el primito o primita que viene en camino.

“Emiliano no se cambia por nadie, estamos muy felices, prometo amarte y cuidarte por toda mi vida” escribió Claudia en la foto de su hijo mirando la ecografía.

¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?

Juliana no ha confirmado la noticia, pero sus hermanas sí y esto ha generado muchos rumores acerca del origen del padre del bebé, pues la última relación que se le conoció a Calderón fue con el compañero de Yeison Jiménez que falleció en el accidente aéreo en el que también partió el cantante.

Por una publicación que compartieron los dos famosos, también se le ha relacionado a Juliana con ‘El Agropecuario’ padre del hijo de Aida Victoria Merlano. No obstante, lo único que se sabe hasta el momento es que estas fotos son la confirmación de la noticia y los internautas están expectantes para conocer el género, quién es el padre y qué nombre le va a poner.

Rumoran que El Agropecuario sería el padre del bebé que espera Juliana Calderón
Rumoran que El Agropecuario sería el padre del bebé que espera Juliana Calderón (Foto Canal RCN)

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