La actriz y cantante Greeicy Rendón ofreció una entrevista donde abrió su corazón de una manera muy personal, sobre todo en el ámbito familiar: su presente con Mike Bahía y Kai y cómo le ha cambiado la vida tras ser mamá.

La también actriz caleña desempolvó recuerdos de cuando Kai llegó a su vida de manera muy sorpresiva/ AFP: Noam Galai

Comenzó recordando que ella nunca había tenido entre sus planes ser mamá y que uno de sus grandes clics con su prometido fue precisamente eso, que ninguno de los dos planeaba formar una familia desde el estereotipo de los niños.

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¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá?

La también actriz caleña desempolvó recuerdos de cuando Kai llegó a su vida de manera muy sorpresiva, dándole un giro de 180° a su vida, su relación y su trabajo, el cual estaba en uno de los puntos más altos.

"Llega Kai, que tampoco fue planeado, llegó, superbiénvenido, y empiezo a ver mi etapa por primera vez en mi vida siendo mamá, descubriendo este universo, y empieza mi cabeza: "Amo esto que estoy viviendo, pero empecé a sentirme tan lejos de lo que yo era, de lo que soñaba, de lo que me enciende, lo que enciende mi candela y mi fuego interno... estoy todo el tiempo haciendo malabares con el tiempo", expresó.

También expresó que en ese momento tuvo que reinventar esa pasión que siempre la ha motivado a hacer lo que ama y demostrarle al público que no, no solo estaba dedicada a ser mamá, sino que ahora estaba trabajando el doble para poder hacer música, giras, entrevistas, etc.

¿Cuáles han sido los cambios más drásticos de Greeicy después de ser mamá?

Las palabras de la caleña no quedaron ahí y expresó que actualmente se aplaude el doble con cada logro que cosecha, porque sabe que le cuesta mucho más llegar a ellos. Entendió que la gente solo ve las portadas, los titulares, pero no el proceso que hay detrás.

Por ello, su mayor aprendizaje ha sido no darse tan duro y reconocer que en sus múltiples facetas está bien equivocarse y replantear los caminos, porque las circunstancias cambian y con ello los planes también se transforman.

También expresó que en ese momento tuvo que reinventar esa pasión que siempre la ha motivado a hacer lo que ama/ AFP: Ivan Apfel