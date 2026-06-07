Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

La Selección Colombia cerrará su preparación para el Mundial 2026 con un partido amistoso frente a Jordania. El encuentro está programado para este domingo 7 de junio, a las 6:00 p. m., hora de Colombia, en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos.

¿A qué hora se juega Colombia vs. Jordania?

El partido entre Colombia y Jordania se disputará en territorio estadounidense como parte de la última etapa de preparación de la Tricolor antes de su debut en la Copa del Mundo. El horario confirmado para Colombia es 6:00 p. m.

En San Diego, donde se llevará a cabo el encuentro, el juego comenzará a las 4:00 p. m., hora local. El estadio elegido para este compromiso será el Snapdragon Stadium, escenario que recibirá a los dos equipos.

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El grupo dirigido por Néstor Lorenzo llegó a Estados Unidos después de varios días de trabajo en Colombia. El cuerpo técnico espera usar este partido para revisar el funcionamiento del equipo y definir algunos detalles antes del Mundial.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Jordania?

Los hinchas podrán seguir el partido en vivo y gratis, a través de YouTube de Canal RCN. Este será el último encuentro de preparación de Colombia antes de iniciar su participación mundialista.

La expectativa por el juego es alta, ya que será la despedida deportiva de la Selección antes de enfocarse por completo en la Copa del Mundo. En Estados Unidos también se espera presencia de aficionados colombianos.

El partido será observado con atención por los próximos rivales de Colombia en el Mundial: Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Para ellos, este amistoso servirá como una referencia del presente del equipo colombiano.

¿Qué dice la IA sobre Colombia vs. Jordania?

La inteligencia artificial fue consultada sobre el posible resultado del partido y dio como favorito a Colombia. De acuerdo con la predicción, la Tricolor podría ganar por una diferencia de dos goles.

Luis Díaz. Foto AFP

El pronóstico también señala que Colombia podría terminar el primer tiempo con ventaja de 1-0. Entre los posibles jugadores destacados aparecen Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Javier Suárez.

Para Jordania, la IA mencionó a Mousa Al-Tamari como uno de los futbolistas con opción de marcar. El jugador milita en el Stade Rennes de Francia y es una de las principales figuras de su selección.

Colombia llega motivada después de vencer a Costa Rica en Bogotá. En ese compromiso marcaron Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, resultado que fortaleció la confianza del grupo.

Jordania viene de perder 2-0 frente a Canadá en otro amistoso de preparación. Además, será una de las selecciones debutantes en el Mundial 2026, por lo que este partido también representa una prueba importante para su equipo.