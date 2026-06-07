Sheila Gándara continúa siendo tendencia en redes sociales, no solo por el fin de su relación con el finalista de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe, sino también por la transformación que le está dando a su vida, tanto en términos físicos como personales.

Sheila lleva un mes desde su intervención/ Archivo RCN

Así lo ha confirmado y compartido la misma barranquillera mediante sus redes sociales, asegurando que la evolución que ha tenido en los últimos meses no la acerca en nada a la Sheila del pasado y que se siente muy feliz y orgullosa porque su energía y trabajo los está dedicando a ella misma.

¿Cómo quedó Sheila Gándara tras un mes de su intervención?

Mediante suma reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, la barranquillera presumió los resultados que ha obtenido luego de su procedimiento y contó algunos detalles de lo que ha sido para ella este proceso.

Reveló que los primeros días no fueron nada fáciles, y que ni siquiera era capaz de dormir, pero que de a poco su recuperación fue progresiva al punto de hoy sentirse muy cómoda con lo que ve y muy sana físicamente.

"Aunque siento que me recuperé rápido, no todo fue tan fácil como parece. Dormir era de las cosas más difíciles; no encontraba una posición cómoda y las noches se me hacían eternas. Hoy con casi un mes de oper4d4, me siento muy bien, feliz con mi recuperación y viendo cómo cada día valió la pena. La verdad es que ya quiero ver que pasen tres o cuatro meses para salir sin faja", expresó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras el increíble resultado de Sheila Gándara con su intervención?

Fue cuestión de minutos para que el video de la también creadora de contenido se hiciera viral en redes sociales y acumulara múltiples comentarios que, en su mayoría, elogiaban los buenos resultados que había obtenido, lo guapa que se veía, pero sobre todo lo felices que estaban de verla rehacer su vida y ponerse como prioridad.

Sin embargo, entre los comentarios, hubo uno que llamó particularmente la atención y fue dedicado a su expareja, Juanda Caribe, donde expresaban que no lo podían entender por haber dejado ir a una mujer tan bella como lo era Sheila. Desde luego, esos son temas que solo ellos en la privacidad de su relación conocen en plenitud.

Internautas le mandan indirecta a Juanda Caribe/ Archivo RCN