Emiro Navarro protagonizó un angustiante momento durante su viaje a Cartagena. Estaba en plan turista, disfrutando de la ciudad, hasta que la noche tomó un giro completamente inesperado.

Emiro Navarro NO se ha pronunciado en redes tras el angustiante momento que vivió/ Archivo RCN

Lo que parecía una aglomeración amorosa de fans al reconocerlo a él y a Andrés Aldana, más conocido como Aldana Show, terminó siendo una encerrona para hurtar algunas joyas de lujo que llevaba el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su mano y cuello.

¿Cómo fue el momento en que intentaron robar a Emiro Navarro en Cartagena?

Un video que ya da la vuelta en redes sociales capturó el momento exacto en que un desconocido lo abraza por el cuello, y ese abrazo, lejos de ser de fanático, habría sido el intento de quitarle una lujosa pulsera que llevaba puesta. Lo que siguió fue puro instinto: Aldana Show presintió lo que se venía y alertó a Emiro para que salieran corriendo sin pensarlo dos veces.

Todo ocurrió mientras el influenciador costeño caminaba junto a su acompañante desde una discoteca del centro hacia la Torre del Reloj, en busca de un carro que nunca imaginaron iban a necesitar tan urgentemente.

Según contó Aldana, la cosa se fue poniendo densa desde el momento en que la gente reconoció a Emiro. Los gritos llamando su nombre atrajeron a cada vez más personas, y en medio de esa aglomeración fue que los ladrones encontraron su ventana. Aldana, que ya venía con el sexto sentido encendido, alcanzó a advertirle a su amigo que se aferrara bien al cuello... pero ni terminó la frase cuando el intento ya estaba en marcha.

En el video se puede ver cómo un joven toma del brazo a Navarro, en lo que habría sido el primer movimiento para arrancarle la pulsera. Aldana interviene de inmediato para sacarlo de la situación, pero en el ajetreo, uno de los hombres en el lugar intenta quitarle la cadena del cuello a Aldana, lo que se convirtió en el detonante para que ambos corrieran del lugar.

¿Qué ha dicho Emiro Navarro sobre el angustiante momento que vivió en Cartagena?

Emiro Navarro no ha dicho nada al respecto sobre el episodio en sus redes. Valentina Ferrer, la modelo argentina y pareja de J Balvin, con quien compartió paseos por la Ciudad Amurallada, tampoco se pronunció al respecto. De hecho, ella publicó una nueva foto junto al influenciador como si nada, lo que hace pensar que ambos prefieren pasar la página y seguir disfrutando de la ciudad.

Aldana Show expresó que fue un momento de mucha tensión donde tuvieron que correr para estar seguros/ Archivo RCN