¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero regresaron? Estas serían las pistas de su posible reconciliación

Desde que terminó La casa de los famosos Colombia, muchos seguidores de Tebi Bernal se han preguntado si retomaría su relación con Alejandra Salguero.

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La pareja terminó su romance mientras Tebi aún permanecía dentro del reality, luego de que surgieran comentarios por la cercanía que mantuvo con Alexa Torrex durante la competencia.

Ahora, una serie de publicaciones en redes sociales ha vuelto a despertar las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Seguidores creen que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían retomado su relación (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alejandra Salguero que generó rumores?

Los comentarios comenzaron después de que Alejandra publicara una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece interpretando una canción romántica.

Aunque el video parecía una publicación más de su rutina, algunos usuarios aseguraron que hubo un detalle que llamó su atención.

Según varios internautas, en un momento de la grabación la influenciadora dirige la mirada hacia la parte superior, lo que algunos interpretaron como si estuviera observando a alguien que se encontraba cerca de ella y que, supuestamente, sería Tebi Bernal.

Además, la canción elegida fue “Chévere”, de Aria Vega, cuya letra habla sobre querer compartir la vida con una persona y cuestionarse por qué se distanciaron.

Para algunos seguidores, la elección del tema también podría ser una indirecta relacionada con su situación sentimental.

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¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvieron a estar juntos?

Hasta el momento, ninguno de los dos creadores de contenido ha confirmado públicamente que haya retomado la relación.

Sin embargo, en redes sociales han surgido diferentes teorías alimentadas por usuarios que aseguran haberlos visto juntos.

Entre ellas, una usuaria afirmó que presuntamente se encontró con ambos en un parque y aseguró que Tebi estaba pidiéndole perdón a Alejandra entre lágrimas. Según su relato, la influenciadora habría decidido marcharse y dejarlo solo.

La misma persona manifestó que no pudo grabar el momento porque, según dijo, ambos la habrían visto antes de que sacara su celular.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados y, por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones de los seguidores.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a las publicaciones de Tebi y Alejandra en busca de nuevas pistas que puedan confirmar o desmentir una posible reconciliación.