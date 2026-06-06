Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero regresaron? Estas serían las pistas de su posible reconciliación

Una reciente historia compartida por Alejandra Salguero comenzó a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación con Tebi Bernal.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvieron? Estas serían las pistas que desataron rumores de reconciliación
¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvieron? Estas serían las pistas que desataron rumores de reconciliación (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Desde que terminó La casa de los famosos Colombia, muchos seguidores de Tebi Bernal se han preguntado si retomaría su relación con Alejandra Salguero.

Artículos relacionados

La pareja terminó su romance mientras Tebi aún permanecía dentro del reality, luego de que surgieran comentarios por la cercanía que mantuvo con Alexa Torrex durante la competencia.

Ahora, una serie de publicaciones en redes sociales ha vuelto a despertar las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Seguidores creen que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían retomado su relación
Seguidores creen que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían retomado su relación (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alejandra Salguero que generó rumores?

Los comentarios comenzaron después de que Alejandra publicara una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece interpretando una canción romántica.

Aunque el video parecía una publicación más de su rutina, algunos usuarios aseguraron que hubo un detalle que llamó su atención.

Según varios internautas, en un momento de la grabación la influenciadora dirige la mirada hacia la parte superior, lo que algunos interpretaron como si estuviera observando a alguien que se encontraba cerca de ella y que, supuestamente, sería Tebi Bernal.

Además, la canción elegida fue “Chévere”, de Aria Vega, cuya letra habla sobre querer compartir la vida con una persona y cuestionarse por qué se distanciaron.

Para algunos seguidores, la elección del tema también podría ser una indirecta relacionada con su situación sentimental.

Artículos relacionados

¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvieron a estar juntos?

Hasta el momento, ninguno de los dos creadores de contenido ha confirmado públicamente que haya retomado la relación.

Sin embargo, en redes sociales han surgido diferentes teorías alimentadas por usuarios que aseguran haberlos visto juntos.

Entre ellas, una usuaria afirmó que presuntamente se encontró con ambos en un parque y aseguró que Tebi estaba pidiéndole perdón a Alejandra entre lágrimas. Según su relato, la influenciadora habría decidido marcharse y dejarlo solo.

La misma persona manifestó que no pudo grabar el momento porque, según dijo, ambos la habrían visto antes de que sacara su celular.

No obstante, esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados y, por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones de los seguidores.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a las publicaciones de Tebi y Alejandra en busca de nuevas pistas que puedan confirmar o desmentir una posible reconciliación.

Tebi Bernal y Alejandra Salguero desatan rumores tras nuevas publicaciones en redes
Tebi Bernal y Alejandra Salguero desatan rumores tras nuevas publicaciones en redes (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy y Mike Bahía causaron furor con escena de celos Greeicy

Greeicy Rendón y Mike Bahía protagonizan fuerte escena de celos en redes

En redes circula un video en el que se ve la polémica escena de celos que protagoniza Mike Bahía, Greeicy Rendón y Kai.

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación Influencers

Isabella Ladera lanzó inesperada petición a sus seguidores tras denunciar una delicada situación

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre los perfiles que utilizan su nombre en Facebook

Yailin La Más Viral reveló que perdió un bebé y conmovió con su mensaje Yailin

Yailin La Más Viral habló por primera vez sobre la pérdida de su bebé : “hay un angelito”

La cantante dominicana compartió por primera vez que estuvo embarazada y que perdió a su bebé durante la gestación.

Lo más superlike

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

Eugenio Derbez se pronunció en sus redes tras el doloroso fallecimiento de reconocido actor que participó en ‘La Familia P.Luche’.

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La IA reveló quiénes podrían participar en la cuarta temporada de La casa de los famosos Colombia

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano

Karol g reapareció en evento en Estocolmo Karol G

Karol G reapareció en sorpresivo concierto en Estocolmo, aquí el VIDEO