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Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

El concierto de Nicky Jam en Bogotá reunió a miles de asistentes y tuvo cinco artistas invitados durante la noche.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Repertorio del Tour de Nicky Jam
Nicky Jam (Foto de AFP/ Alexander Tamargo)

El estadio El Campín fue escenario de una de las presentaciones urbanas más esperadas del año. Nicky Jam llegó a Bogotá con su gira ‘Tamo Activo Tour’ y ofreció un espectáculo de gran formato ante más de 40.000 personas, en una noche marcada por sus éxitos, una producción de alto impacto y la participación de varios artistas invitados.

La presentación tuvo un valor especial dentro de la relación del cantante con el público colombiano, pues se trató de su primer concierto en formato estadio en el país.

Durante más de dos horas, el artista puertorriqueño repasó algunas de las canciones más reconocidas de su carrera y mantuvo la atención de los asistentes con un montaje que incluyó luces, pantallas, efectos especiales y pirotecnia.

La joven novia de Nicky Jam se llevó miradas tras aparecer con él en Bogotá
Nicky Jam y su concierto en Bogotá (Foto: AFP)

¿Qué pasó en el Concierto de Nicky Jam en Bogotá?

El espectáculo comenzó con una alta expectativa entre los asistentes, quienes llegaron al estadio para escuchar en vivo los temas que han acompañado diferentes etapas de la trayectoria del artista. Desde el inicio, el público respondió con coros masivos y una participación constante.

En el repertorio sonaron canciones como “X”, “El Perdón”, “El Amante”, “Hasta el Amanecer” y “Travesuras”, temas que forman parte del catálogo más popular del cantante.

¿Quiénes fueron los invitados del Concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de los artistas invitados. Durante la noche, Ryan Castro, Maisak, Beéle, Piso 21 y Valentino subieron al escenario para acompañar la jornada musical y darle variedad al show.

Ryan Castro fue uno de los nombres que más llamó la atención, por tratarse de uno de los representantes actuales de la música urbana colombiana.

El supuesto chamán del concierto de Ryan Castro reaparece
Ryan Castro (AFP/ Ethan Miller)

También estuvieron Maisak y Beéle, quienes interpretaron algunas canciones ante los asistentes. Sus apariciones hicieron parte de los segmentos especiales preparados para la noche y fueron recibidas con una respuesta positiva por parte del público.

Kimberly Reyes y Beéle, presuntamente, pasaron diciembre del 2025 juntos
Beéle (Foto Canal RCN)

La presencia de Piso 21 agregó otro momento relevante al concierto, ya que la agrupación colombiana cuenta con una amplia base de seguidores en el país. Su participación reforzó el vínculo entre la escena local y el artista puertorriqueño.

A pesar que que Llane ya no es un integrante de Piso 21, la banda sigue siendo reconocida
Piso 21 (Foto de AFP/Martin BERNETTI)

Valentino, recordado por su etapa en el dúo Magnate y Valentino, también hizo parte de la lista de invitados. Con esta presentación, Nicky Jam consolidó un nuevo capítulo de su historia con Colombia.

El concierto en El Campín no solo reunió a miles de personas, sino que también dejó una noche marcada por colaboraciones, clásicos del género urbano y una respuesta masiva del público bogotano.

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