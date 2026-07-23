Lina Tejeiro, participante de MasterChef, reveló si dejará la actuación tras el nacimiento de su bebé

Lina Tejeiro habló sobre el futuro de su carrera artística y aclaró si tiene pensado alejarse de la actuación tras el nacimiento de su bebé. La participante de MasterChef Celebrity Colombia respondió a la inquietud de sus seguidores y reveló la decisión que tomó frente a esta nueva etapa de su vida.

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¿Lina Tejeiro participará en otra producción, tras MasterChef Celebrity Colombia?

Durante la tarde de este jueves 23 de julio Lina Tejeiro decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales en donde recibió una interrogante bastante particular, pues en esta uno de sus seguidores le preguntó si tenía planes cercanos para retomar su carrera actoral, o si se alejaría de la industria tras el nacimiento de su hijo Gael.

Lina Tejeiro reveló qué pasará con su carrera tras convertirse en mamá. (Foto Canal RCN).

Ante esto, Lina Tejeiro aclaró por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que, por ahora, no tiene previsto participar en nuevos proyectos de televisión durante lo que resta del año. Sin embargo, descartó que el nacimiento de su hijo Gael signifique un adiós definitivo a la actuación.

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"Para este año yo creo que televisión ya no voy a hacer, pero para el próximo todo depende de cómo me vaya sintiendo, todo va dependiendo de cómo vaya evolucionando mi etapa de ser mamá y vivir todo junto a Gael”.

Lina Tejeiro sorprendió al revelar si se alejará de la actuación por su bebé. (Foto Canal RCN).

¿Lina Tejeiro dejará la actuación tras el nacimiento de su bebé?

La actriz explicó que su decisión de volver a la pantalla dependerá de cómo viva sus primeros meses como mamá y de cómo se sienta una vez nazca el bebé. Aunque quiere darse el tiempo para adaptarse a esta nueva etapa, aseguró que le gustaría retomar su carrera en televisión cuando considere que está preparada y las circunstancias lo permitan.

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