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Fenómeno en el cielo durante concierto de Luis Alfonso fue atribuido a presencia de Yeison Jiménez

Captan fenómeno en el cielo durante concierto de Luis Alfonso que muchos vincularon con Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Extraño fenómeno en concierto de Luis Alfonso hizo que mencionaran a Yeison Jiménez
Extraño fenómeno en concierto de Luis Alfonso hizo que mencionaran a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Durante una reciente presentación de Luis Alfonso, un fenómeno captado en el cielo llamó la atención de los asistentes y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Las imágenes dieron pie a múltiples reacciones, entre ellas quienes relacionaron lo ocurrido con la presencia del fallecido cantante Yeison Jiménez.

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¿Cuál fue el fenómeno captado en el cielo durante reciente concierto de Luis Alfonso?

Este jueves 23 de julio el reconocido cantante de música popular ofreció un concierto gratuito en el centro de Bogotá en donde reunió a cientos de fanáticos que disfrutaron de su música.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, lo que terminó llevándose la atención de los asistentes fue un fenómeno natural captado en el cielo justo cuando inició su presentación, y que rápidamente se viralizó en redes sociales debido a que muchos lo relacionaron con la presencia del difunto artista Yeison Jiménez.

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En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede observar a un grupo de palomas volando sobre los asistentes, algo que para muchos fue lo suficientemente extraño como para relacionarlo con la supuesta presencia de Yeison Jiménez, cantante que falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, junto a otros cinco miembros de su equipo.

Lo cierto es que todo pudo tratarse de una coincidencia, debido a que en esta zona de la ciudad suelen ubicarse camadas de palomas que son alimentadas por los transeúntes de la zona a diario.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales sobre las imágenes del fenómeno natural en el concierto de Luis Alfonso?

Sin embargo, las imágenes del fenómeno registrado durante el concierto de Luis Alfonso despertaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios aseguraron que se trató de un hecho natural, otros lo relacionaron con el fallecido cantante Yeison Jiménez y compartieron mensajes en los que expresaron su sorpresa por lo ocurrido.

Comentarios como “Cada quién ve, lo que quiere ver”, “La gente si le mete misterio y lo peor se creen toda esa plaza permanece llena de palomas y por el ruido fuerte se alteran”, “Tocaría preguntar si eso pasa continuamente en ese lugar, es cierto que las palomas están en todos lados... pero pensemos que pudo haber sido cosas de Jeison para dar su aprobación”, fueron algunos de los más destacados frente al inesperado suceso.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
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