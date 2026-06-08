Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

A un año de la tragedia, esposa de Miguel Uribe revela las últimas palabras que él le dijo

María Claudia Tarazona reveló además, que Miguel Uribe la salvó de no haber terminado igual que él ese día.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Miguel Uribe a su esposa antes de fallecer?
¿Cuáles fueron las últimas palabras de Miguel Uribe a su esposa antes de fallecer?/ AFP: Raul arboleda

EA un año del atent4d0 que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en aras de su campaña política, su esposa María Claudia Tarazona habló con La FM. y, entre muchas cosas, desempolvó recuerdos de los últimos momentos que vivió con su pareja.

Reveló además que su esposo la salvó de haber fallecido ese día
Reveló además que su esposo la salvó de haber fallecido ese día/ AFP: Raúl Arboleda

Claudia narró lo que fueron sus últimas 24 horas con Miguel y en ellas, reveló algunos de los miedos más grandes del también exsenador, sus gustos, algunas prácticas en su rutina, el amor por su familia, etc.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Miguel Uribe Turbay a su esposa antes de fallecer?

Entre el relato, hubo un punto que llamó mucho la atención y fue cuando Claudia reveló las últimas palabras que recibió por parte de su esposo, justo antes de que él saliera para el mitin y evento de campaña al que estaba agendado en el parque El Golfito de Modelia.

"Le dije: "Dame dos minutos, me cambio y te acompaño a Fontibón". Él se quedó mirando al niño y me dijo: "Mmm, no, prefiero que te quedes con él porque si no, él se queda toda la tarde aquí sin plan". Yo le dije: "¿Seguro? ¿No quieres que te acompañe?" y me dijo: "No, estoy muy cansado, me voy a quedar dormido en el carro, mejor voy, hablo y nos vemos por la noche... Él se tiró en la cama, nos abrazamos, abrazó a Alejandro y me dijo: "Menos mal pude venir a verte", y abrazó a Alejandro y también le dijo que menos mal había podido venir a verlo y nos abrazamos los tres y se fue...", expresó.

Sus palabras no quedaron ahí y expresó que esa despedida e insistencia de su esposo porque justo ese día no lo acompañara fue el último acto de amor que tuvo con ella, porque asegura que de no haber sido así, su final pudo haber sido el mismo que el de Miguel, porque ella siempre solía estar junto a él en todas las reuniones políticas.

Esposa de Miguel Uribe Turbay confiesa cuáles eran los mayores miedos que él tenía

En medio del relato, Claudia confesó que uno de los mayores miedos de Miguel en vida era perder a las personas más sagradas para él: ella, su hijo y sus padres. Eso, porque él tenía un miedo no resuelto por la partida de su mamá y eso le hizo desencadenar un susto profundo por el hecho de que su pequeño creciera sin la suya.

Cerró diciendo que lo que pasó, de la manera en que pasó, también fue un regalo de Dios hacia ella porque la guardó de que el fin de los dos fuera fatal.

Claudia confesó que uno de los mayores miedos de Miguel en vida era perder a las personas más sagradas para é
Claudia confesó que uno de los mayores miedos de Miguel en vida era perder a las personas más sagradas para é/ Raúl Arboleda/ AFP

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá? Greeicy

"Le tengo miedo a perder la mujer que fui": Greeicy sorprendió con su mensaje sobre la maternidad

Greeicy Rendón abrió su corazón y reveló que ha pasado por momentos mjuy difíciles después de ser mamá.

Luto en redes: falleció bebé que recibió un corazón dañado: así se confirmó la desafortunada noticia Talento internacional

Cantante del género urbano se pronunció tras la muerte de su sobrina, “intenté salvarte la vida”

Michael Flores compartió un mensaje en redes luego de la situación que afectó a su familia en Puerto Rico.

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República. Mundial de fútbol

Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

Colombia vs. Jordania se jugará este domingo 7 de junio en San Diego, como último amistoso antes del Mundial 2026.

Lo más superlike

Lorena Altamirano rompe su silencio sobre supuesta separación con Fernando Solórzano Fernando Solórzano

Lorena Altamirano reaparece en redes y habla sobre 'El Flaco', ¿realmente terminaron?

Tras los fuertes rumores de separación y cancelación de boda, Lorena Altamirano volvió a redes y confirmó si siguen o no juntos.

Repertorio del Tour de Nicky Jam Nicky Jam

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano