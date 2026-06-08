La empresaria de fajas Yina Calderón fue completa tendencia este domingo 07 de junio no solo por confirmar el supuesto embarazo de su excompañera de reality, Karina García, sino por su reacción al compromiso de matrimonio que se dio entre Mateo Varela y Norma Nivia en el marco de sus vacaciones por Asia.

Yina Calderón deja claro que su postura hacia los futuros esposos no es negativa/ Archivo RCN

Recordemos que los futuros esposos también estuvieron con Yina Calderón en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que su relación no fue precisamente la más amistosa. Por el contrario, su convivencia fue muy tensa dentro del programa y al salir, tampoco se afianzó esa amistad.

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¿Cuál fue el mensaje que Yina Calderón le envió a Norma Nivia y Mateo tras confirmar su compromiso?

En la jornada de este domingo, además de supuestas confirmaciones de embarazo, también tuvimos la pedida de mano de Mateo Varela con Norma Nivia mientras conocían un emblemático parque en Japón.

Yina Calderón no tardó en reaccionar al compromiso y les envió un contundente mensaje a los futuros esposos, donde no solo los felicitó por este gran paso, sino que les confesó que no les tenía mucha fe como pareja y que, fiel a lo que siempre dijo en el reality y al salir de él, pensó que el deportista solo estaba usando a la actriz y que en cualquier momento iban a terminar.

"Me están mandando el video de Norma, que se va a casar con Mateo y yo NO les tenía fe, amigos, yo les hice la vida imposible. En esa relación yo fui la bruja, esa bruja mala que quería que ese amor no floreciera, pero bueno, me alegra por Norma Nivia porque, aunque es una bruja, es una buena persona y Mateo también, así que felicitaciones a la nueva pareja, esperemos a ver cuánto les dura la felicidad..."expresó Yina.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó, expresando que, más allá de los roces naturales de un reality de convivencia, se alegra genuinamente de que la relación haya evolucionado y que estén disfrutando de su amor, sin importar el qué dirán.

¿Cómo es la relación actual de Yina Calderón con Norman Nivia y Mateo Varela?

Luego de que su paso por La casa de los famosos Colombia estuviera cargado de roces, la actriz, el deportista y la empresaria de fajas nunca lograron consolidar una amistad real aquí afuera, pero sí dejaron claro que desde los tres lados soltaban cualquier desacuerdo que hubiese surgido, ya que lo consideraban parte del juego y que al terminar ellos también soltaban esas malas situaciones.

Con el mensaje que Yina Calderón le envió directamente a los futuros esposos, también deja claro que su postura hacia ellos no es negativa y que, por el contrario, la sorprende gratamente el saber que van a llevar su amor hasta el altar y que siguen demostrándole a muchos que sus sentimientos no fueron una estrategia, como algunos lo quisieron hacer ver en su momento.

Yina Calderón deja claro que se alegra genuinamente de que la relación haya evolucionado y que estén disfrutando de su amor/ Archivo RCN