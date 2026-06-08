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Alexa Torrex reveló cuánto valdrían las joyas que desaparecieron tras su ruptura con Jhorman Toloza

Alexa Torrex causó revuelo al revelar detalles de las pertenencias que desaparecieron tras encontrar su apartamento vacio.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex reveló cuánto valdrían las joyas que perdió
Alexa Torrex destacó el valor de las pertenencias que perdió / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Alexa Torrex volvió a referirse a la polémica que enfrenta con su expareja, Jhorman Toloza. En medio de una entrevista, la creadora de contenido habló sobre el valor de algunas pertenencias que, según ella, no estaban en su apartamento cuando regresó de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tras La casa de los famosos?

La situación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tomó relevancia pública luego de que la influencer regresara de su participación en La casa de los famosos Colombia. En ese momento, surgieron diversas acusaciones relacionadas con el manejo de sus bienes y dinero durante el tiempo que estuvo fuera.

Según relató Alexa, al volver al apartamento que compartía con Toloza encontró daños en varias zonas del inmueble, objetos deteriorados y mensajes escritos en diferentes superficies. También aseguró que varias de sus pertenencias ya no estaban en el lugar.

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tras La casa de los famosos?
Alexa Torrex revela detalles de los daños que encontró en su hogar / (Foto del Canal RCN)

A esto se sumó una denuncia sobre un presunto faltante de dinero en sus cuentas. De acuerdo con sus declaraciones, la cifra ascendería a 200 millones de pesos. No obstante, estas acusaciones hacen parte de un proceso que continúa sin una decisión judicial definitiva.

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Por su parte, Jhorman Toloza respondió a algunas de las afirmaciones en declaraciones difundidas. Allí señaló que los daños denunciados por Alexa podían solucionarse "con agua y jabón", cuestionó la relevancia de la denuncia presentada ante las autoridades.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el valor de sus joyas?

Durante una entrevista con La Red Viral, Alexa Torrex fue consultada sobre el anillo de compromiso que recibió de Jhorman antes de ingresar al reality y sobre qué haría con ese accesorio.

La influencer respondió que estaría dispuesta a devolver el anillo siempre y cuando le sean entregadas otras pertenencias que, según ella, desaparecieron de su apartamento.

Alexa Torrex reveló que devolvería su anillo de compromiso
Alexa Torrex reveló la condición bajo la cual devolvería su anillo de compromiso / (Foto del Canal RCN)

En ese momento detalló que entre los objetos faltantes se encontraban varias prendas y una colección de joyas. Según explicó, al regresar encontró prácticamente vacía la caja donde guardaba estos elementos.

"Mi caja de las joyas está vacía. Llegué y no tenía sino una manillita y eso estaba lleno de aretes, collares y pulseras", comentó.

Tras explicar lo ocurrido, Alexa fue consultada sobre el valor aproximado de la joyería. Aunque evitó entregar una cifra exacta, aseguró que el monto supera los 15 millones de pesos.

Sus declaraciones se suman a la disputa pública que mantiene con Jhorman Toloza y que también ha dado paso a acciones legales relacionadas con los presuntos daños al inmueble y la desaparición de algunos bienes.

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